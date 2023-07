Nano Rodríguez, con el folklore en el alma y el cuarteto en el corazón

-Vamos a la primera vez en la que te subiste a un escenario, ¿qué recordás?

-Lo tengo presente y lo vivo en cada show por la magnitud que tuvo. Por romper miedos, mitos y tener que actuar con un seudónimo para que no dijeran que era hijo de Horacio Rodríguez. Y la posibilidad se la tengo que agradecer al maestro Ricardo Greguar, que fue quien me enseñó lo que sé en la actualidad. Fue un 1 de mayo, en una doma en Punta del Monte y cantando cuarteto.

WhatsApp Image 2023-07-14 at 14.12.23 (1).jpeg

-¿Cantando cuarteto?

-Sí, con una banda de cuarteto que tenía el maestro. Se llamaba el Cuarteto Dorado. Yo llegué y me pregunto si yo sabía algún tema. Le dije que sí y me contestó: ‘Entonces subí y cantá’. Desde ahí no me bajé nunca más. Fue con 16 o 17 años y ahora tengo 46.

-¿Cómo era el Nano estudiante?

-Bueno, bueno. Me gustó mucho la escuela. Además, me hacía tiempo para jugar al handball y jugar al básquet. Me daba los tiempos, pero la música me podía más. Me salía de la escuela para irme a ensayar, me hacía la chupina.

Me gustó mucho la escuela. Además, me hacía tiempo para jugar al handball y jugar al básquet. Me daba los tiempos, pero la música me podía más Me gustó mucho la escuela. Además, me hacía tiempo para jugar al handball y jugar al básquet. Me daba los tiempos, pero la música me podía más

-¿Cuándo se produce el cambio del cuarteto al folklore?

-El cuarteto me cansó como género musical. Con Ricardo nos tocó vivir un momento muy difícil de la música del cuarteto. En ese momento estaba en pleno auge y renegábamos mucho con el tema de la responsabilidad. Yo hablo de Ricardo como si fuese mi papá. Me dio la posibilidad de ser parte de su casa, de su familia. Y nosotros renegábamos mucho porque está el músico que es ‘hobbista’ y el músico de profesión. Y llegó el momento en el que le dije maestro esto me saturó y dejé de cantar. Ahí me puse a estudiar arquitectura.

No Siento Penas Por Ti - Nano Rodriguez (Video Oficial)

-¿Y cuándo te vuelve a llamar la música?

-Me vuelve a llamar en un asado de entre casa. Agarré una guitarra, un vecino trajo un bombo y grabamos con un grabadorcito que tenía mi viejo lo que cantábamos. Y ahí apareció el dueño de la compañía Proi Music, que era amigo de mi viejo de toda la vida, y preguntó quién era el cantor. Mi viejo le dijo que era yo y el 21 de septiembre de 1999 viajé a Córdoba a grabar mi primer disco: “Nacer y morir cantando”.

-En tu época de estudiante, ¿qué te gustaba escuchar a vos?

-Yo soy cuartetero.

-Uy, pensé que me ibas a tirar un Horacio Guaraní o algo por ahí.

-Sí, también lo escucho. Ahora que estoy en la parte autoral, que estoy escribiendo mis canciones, son una influencia fundamental. Vos te ponés a ver lo que hizo Buenaventura Luna o Atahualpa Yupanqui es una antología de la música nuestra. Pero soy de escuchar más cuarteto, me gusta el quilombo.

Vos te ponés a ver lo que hizo Buenaventura Luna o Atahualpa Yupanqui es una antología de la música nuestra Vos te ponés a ver lo que hizo Buenaventura Luna o Atahualpa Yupanqui es una antología de la música nuestra

-¿Sos bueno bailando cuarteto?

-El mejor de todos. Barrio San Ricardo, Sporting Estrella y otros lugares pueden dar fe de ello.

-¿Y sos de dar serenatas?

OMEGA ft NANO RODRIGUEZ - Chamana de mi vida (Video ofcial)

-Toda mi vida, hasta el día que me muera. Si querés vamos ahora (Risas).

-¿Existe alguna que recordés por algo en especial?

-Sí. Me llamó a un amigo y me dice: ‘Mirá, tengo que darle una serenata a una chica que vive en el límite entre Concepción y Chimbas. Vos le das la serenata y yo aparezco cuando la chica salga por la ventana’. A mí me pareció raro que mi amigo no se bajara del auto, pero bueno yo sí me bajé con la guitarra y empecé ‘Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo…’. Ahí siento que se abre un poquito la ventana y que alguien me dice: ‘Corré’. Pero yo seguí cantando y me vuelven a decir: ‘Corré’. Y de golpe se prendió una luz y salió un viejo en calzoncillos cortos y con una fusta de cuero en la mano. Ahí empecé a correr sin dejar de cantar (Risas).

-¿Qué sentís cuando vas por ahí y de repente escuchás una canción tuya sonando?

-Yo soy llorón. Esas cosas me emocionan. Uno no sabe lo que le causa a la otra persona hasta que tenés la posibilidad de interactuar y que te lo digan. Hay una canción que se llama ‘La Vida’ y que a mí me ha marcado porque cuenta la historia de mis viejos, y vos por ahí te encontrás que la persona que la escucha y está llorando frente tuyo le pasó lo mismo. Su hijo dejó todo y se fue y que aprendió a ser hijo el día que le tocó ser padre. Son cosas que te movilizan.

Yo soy llorón. Esas cosas me emocionan. Uno no sabe lo que le causa a la otra persona hasta que tenés la posibilidad de interactuar y que te lo digan Yo soy llorón. Esas cosas me emocionan. Uno no sabe lo que le causa a la otra persona hasta que tenés la posibilidad de interactuar y que te lo digan

Mirá a continuación la entrevista completa