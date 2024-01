Nacieron las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina: sorpresa por el peso de las gemelas

Y luego confesó que se sorprendió con el peso de las bebas: “Una pesó 2,750 (Laia) y la otra 2,500 (Aimé) kilos. Una barbaridad, por ser gemelares y prematuras. Dani comía por los cuatro costados porque no quería que vayan a neo. Son las dos re peludas. Se parecen mucho a Thiago”.

En una entrevista para una importante revista, Daniela había contado como se preparaba su pareja para el gran momento: “Thiago quiere estar firme y no desmayarse (risas). Hace un montón de cosas para que no le de impresión ese momento que ambos estamos viviendo por primera vez. Ve muchos videos, para saber lo que le espera, y no estar tan sorprendido”.

Celis reveló que también discutieron los detalles de cómo será la presentación pública de las niñas: “Queremos que ellas estén bien primero, porque sabemos que va a ser un nacimiento prematuro. Así que, cuando tengamos la autorización de los médicos, será entonces que las mostraremos. Antes no, porque es ‘creer o reventar’ con todo el tema de las energías. Vamos a asegurarnos que estén bien ellas, de que lleguemos a casa, de que nos acomodemos y ahí obviamente la vamos a mostrar al público, porque también fueron parte de todo esto, pero no creo que sea el primer día”.

