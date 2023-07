Murió Tony Bennett, un gran referente de la música mundial

El legendario cantante, identificado por el público por cantar “I Left My Heart in San Francisco", tuvo una larga trayectoria en la música.

Bennett asombró a Bob Hope y Frank Sinatra, actuó en vivo en MTV, tuvo un cameo de dibujos animados en "Los Simpson" y grabó dos álbumes de duetos con Lady Gaga.

Su paso como mesero cantante en un restaurante de Nueva York fue solo el comienzo. Incluso entonces, a los 15 años, Bennett supo que había encontrado su vocación. “Simplemente decidí que… me encantaría tener éxito, y si no lo tuviera, haría esto por el resto de mi vida”, le dijo a Larry King de CNN en 1998. “Me encantó”.

En 2021, seis meses después de que Bennett y su familia revelaran que sufre de alzhéimer, Bennett cantó junto a Lady Gaga ante multitudes en una serie de dos conciertos a principios de agosto anunciada como su última actuación en Nueva York.

Además de su canción característica, Bennett interpretó temas como "Fly Me to the Moon" y "Steppin 'Out With My Baby" y dúos con Lady Gaga, incluidos "Love For Sale" y "Anything Goes".

(Con información de Infobae y CNN)