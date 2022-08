Murió Olivia Newton-John a los 73 años de edad: las causas

Olivia Newton-John luchaba desde hace treinta años contra el cáncer de mamas.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, aseguró el viudo y además pidió que no envíen flores a su velatorio sino donaciones para el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John.

Otro que envió su pésame a la familia y despidió emotivamente a la actriz de Hollywood fue John Travolta el actor que compartió con ella una de las películas más taquilleras de su carrera. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”, escribió Travolta rememorando a los personajes que ambos interpretaron en Grease.

El calvario de Olivia comenzó en 1992 cuando la diagnosticaron con cáncer de mama. La actriz mantuvo en remisión el tumor hasta el año 2017 cuando los médicos descubrieron que se había extendido hacia otros órganos vitales de su cuerpo.

Desde entonces, la protagonista de Grease mantuvo en pausa su carrera para poder recuperarse pero terminó falleciendo este lunes.

Grease - You're The One That I Want [HQ+Lyrics]