sábado 3 de enero 2026

Sin tapujos...

Moria Casan picantísima con Pampita y Zaira Nara: "Cómo les gusta la billetera"

La One apuntó contras las modelos tras conocerse los rumores de sus nuevos romances.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Moria Casan, fiel a su estilo picante, volvió a ser noticia tras la desopilantes frases que hizo al hablar de Pampita y Zaira Nara.

La One se refirió directamente a las modelos tras enterarse, en las últimas horas, sobre sus nuevos romances y lanzó: “Cómo les gusta la billetera”.

Todo comenzó luego de que Zaira Nara confesara, días atrás, en el programa La mañana con Moria, que había cerrado el 2025 soltera.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente: esta semana fue vista en Uruguay en actitud muy cercana con Robert Storm, un heredero multimillonario que vive en un castillo en las afueras de París y que pertenece a una de las familias más acaudaladas de Europa. Las imágenes no tardaron en circular y despertaron una ola de comentarios.

En el ciclo televisivo de eltrece, el periodista Gustavo Méndez aportó detalles sobre este romance incipiente pero intenso, que habría avanzado a gran velocidad durante el verano uruguayo.

“Todas las cámaras persiguen a Zaira. La celestina de todo esto fue Pampita”, lanzó el panelista, revelando que la modelo habría sido clave en el acercamiento entre la influencer y el empresario.

image

Las picantes declaraciones de Moria Cazan contra Zaira Nara y Pampita

“Cómo les gusta la billetera. Huelen una billetera y van”, disparó, sin rodeos. Lejos de quedarse ahí, la conductora profundizó su crítica con ironía y picante: “Yo no entiendo. ¿Le dice que le va a buscar a alguien que se merezca y viene por el bolsillo? ¿Cómo hace todo el tiempo para encontrar un multimillonario?”.

El escándalo sumó un capítulo más cuando Méndez reveló un dato que tensó aún más la trama. Según contó, Martín Pepa, actual pareja de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, ex de Zaira Nara.

“Él sabía que Facundo quería volver con Zaira, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”, aseguró el periodista, alimentando las especulaciones sobre traiciones, códigos rotos y vínculos cruzados dentro del jet set.

