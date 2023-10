Moria Casán le respondió a Susana Giménez: mirá qué dijo

“Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos ahí, nunca un sí ni un no”, dijo Giménez. “Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”, agregó después para referirse a Jorge Porcel .

Así las cosas, en LAM fueron a buscar el testimonio de Moria, quien sin dudarlo le respondió a Susana. “No le pego a ella, tenemos ironías. Nos llevamos divino, fuimos compañeras durante los años 80, me enseñó a jugar al ‘jodete’, tengo la mejor con Susana”, dijo en referencia al popular juego de cartas que habrían compartido durante las convivencias en rodajes. “Lo que tiene ella es un humor con el que nunca se quiere enterar de algo que está muy al borde. Además del humor y la ironía, yo manejo el sarcasmo”, trazó Casán sobre las diferencias entre una y otra.

Asimismo, se refirió a una vez en que le hizo un favor a Susana para ejemplificar la buena onda que tiene con ella. “Yo fui la única mina que la bancó cuando tuvo el problema con el ‘Hotel Sheraton’”. dijo refiriéndose a la polémica con una colecta onerosa que el Padre Julio Grassi impulsó en Hola Susana para la fundación Felices los Niños, allá por 1998. “Era un día lunes y yo me estaba yendo al campo, me llaman de la producción y me dicen: ‘Moria, te necesitamos porque nadie quiere venir a hacer el sketch con Susana’. Yo estaba en el teatro de miércoles a domingo, todos los días dos funciones. Me estaba yendo a descansar lunes y martes. Pero fui igual, porque nadie quería ir a su programa, la cancelaban a la Su”, recordó.

En ese sentido, la One remarcó que no tiene ningún problema con Susana. “Yo tengo la mejor, no estoy enojada. Puede ser que a mí me agarran esos arranques de pronto, que hablo de las personas con un tono irónico y a las personas muchas veces no le llega. Pero es una mina que respeto mucho, hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Le mando un beso si siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención. Lo que pasa es que manejo una ironía y un humor que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco... Creo que Mirtha (Legrand) maneja mejor el humor que ella”, comparó Moria.

Por otra parte descartó cualquier tipo de pelea que tuviera que ver con algún “transfondo político”. “Eso yo no lo tengo con nadie porque yo soy casanística, mi amor. Todo lo que tengo lo hice yo, nunca me metí en política salvo la vez que estuve como candidata a diputada, que saqué una buena cantidad de votos pero no alcanzaron para entrar... No metan grieta política entre nosotras porque no hay nada que me interese menos. (Sergio) Massa es familiar mío, hace dos años y medio que salgo con Pato Galmarini, su suegro, soy su suegraza, soy su ‘mami Mo’, como él me dice. Tengo la mejor con él, con Malena. Los adoro, son una familia impresionante con unos valores impresionantes”, dijo sobre su cercanía con el candidato presidencial de Unión por la Patria. Y fue contundente para descartar cualquier tipo de discusión en ese sentido con nadie, especialmente con Susana: “Cero grieta política, no hay nada que me baje más el pene que la política”.

“No me molesta nada de lo que opine Susana sobre la Argentina, pero le debe doler el país. Y ojalá que le vaya divino con su obra”, deseó Moria. Por último, miró a cámara y le dejó un divertido mensaje a su colega: “Te deseo lo mejor, Su. Besito, besito, besito. A ver cuando tengas algún chongo y ahí nos juntamos”.

FUENTE: Infobae