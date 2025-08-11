Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están..."

El Wandagate no da tregua y sigue sumando capítulos con cada paso, palabra y gesto público de Wanda Nara y Mauro Icardi. La batalla por la exposición mediática, el bienestar de sus hijas y el desarrollo de un divorcio ya convertido en novela nacional se renueva día a día, sobre todo después de que el futbolista oficializara su vínculo con la China Suárez. Ahora, una voz ineludible de la farándula argentina se sumó al escándalo: Moria Casán, quien arremetió sin filtro sobre el tema durante su visita a Infama (América).

La noticia principal irrumpió cuando Moria opinó con la contundencia que la caracteriza sobre el desenlace más mediático de los últimos años. En diálogo en el ciclo televisivo, la One lanzó declaraciones explosivas dirigidas tanto a Wanda como a Icardi. Con su habitual estilo filoso, analizó la dinámica que se dio en la relación. “ El tipo aprendió todo de ella y después el mismo tipo que armó en arcilla se le va encima, porque tiene todas las herramientas que aprendió de ella. Él es un jodido ”, sentenció la diva, dejando entrever que la disputa se da entre dos rivales que ya conocen a la perfección sus estrategias.

Lejos de limitarse a un comentario superficial, la exvedette fue por más y profundizó en el tipo de romance que los une. Compartió un análisis polémico sobre el trasfondo del enfrentamiento amoroso: “No lo hacen por venganza, están profundamente enamorados. Es una especie de novela romántica que pudo atravesar océanos y llevarse hijos”, aseguró, sugiriendo que detrás de cada pelea y cada gesto público late una pasión difícil de erradicar, marcada por dobles intenciones y sentimientos que se superponen al conflicto.

Pero la actriz también hizo foco en un aspecto poco abordado hasta ahora: la situación de las hijas de la pareja y la inestabilidad que conllevan sus constantes viajes. “Ahora, los pibes van a tener que ser pilotos o someterse a un jet lag. Pobres pibes, se la pasan con la ley de gravedad dada vuelta. Están con 12 mil metros de altura. Tienen que vivir en un avión. Nunca vi a chicos que viajen tanto como estos”, remató. El comentario reflejó preocupación por el ritmo de vida que las menores enfrentan, transitando aviones y países a una edad temprana en medio del conflicto de sus padres.

“Me sobrepasa, me hartó, me hinchó las pel… Lo único con lo que me quedo es con la historia de Icardi y la China. Creo que Wanda es una mujer que ha podido humillar a todo el mundo. Hace nueve meses que los programas dependen de ella. Les rinde y siguen sacando leche. ¿Para qué vas a comprar una vaca si tenés la leche gratis?”, lanzó, visiblemente agotada por la sobreexposición del caso.

Casán no esquivó la oportunidad de hablar de su propio recorrido entre escándalos: ante los comentarios de Laura Ufbal sobre cómo construir un personaje público a partir del escándalo, la diva se mantuvo firme. “Sí, siempre sumó, pero hay que mantener el fuego sagrado de lo que es un artista y su aura inmantado, que el que tiene glam puede ir de escándalo en escándalo. Yo tengo muchos, tengo maridos con cuernos, no cuernos, hijos, cárceles, no se olviden, los atravesás”, repasó como exposición de vida y supervivencia en el ojo del huracán mediático.

Para rematar su intervención, la diva se refirió a las publicidades recientes de Wanda y su modo de transformar cualquier situación en contenido: “Me parece que, a esta altura, hacen cualquier cosa. Si le dan el billete, va por eso”.

Mientras tanto, la trama no deja de sumar voces y capítulos. El divorcio de Nara y Icardi, la presencia ineludible de Suárez y ahora la mirada filosa de la mediática dibujan un escenario donde el escándalo parece no tener un final inmediato. Las opiniones cruzadas, las declaraciones en vivo y el juego permanente entre la vida privada y la exposición mediática mantienen al público atento. En el universo del Wandagate, cada palabra y cada intervención suma ruido, drama y rating.

