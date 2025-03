Morena Rial rompió el silencio tras la posibilidad de volver a la cárcel: "No tengo..."

En una entrevista con Diario de Mariana (América TV), la hija de Jorge Rial expresó su enojo con la situación y aseguró que confía en su nuevo abogado: “Mi abogado me dijo que me quede tranquila, que va a tratar de solucionar todo. Hoy no tengo miedo, pero estoy molesta por la situación. Alimentan a que los bolu... sigan hablando”.

El pedido de su regreso a prisión se debe a que no se habrían presentado en tiempo y forma los documentos que certifican que está recibiendo tratamiento psicológico, un requisito para mantener su libertad condicional. Sin embargo, en el programa de América TV, Morena aclaró: “Fui ayer a la mañana a presentar lo que tenía que presentar. El certificado está hace rato, pero si no lo presentó el abogado que lo tenía que presentar... yo abogada todavía no soy y acceso a la causa no tengo”.

Ante la incertidumbre, Morena se comunicó con su padre para pedirle ayuda y gestionar un cambio de abogado: “Llamé a mi papá y le pedí que cambiaran al abogado. Fernando no me respondía, igual está bien, pero creo que es algo importante. Si se pone en riesgo mi libertad, no creo que alguien se quede tranquilo. Me molestó eso, ¿para qué es el abogado?”.

Además, apuntó contra Burlando por la falta de información sobre su caso: “El día que me dieron la libertad leí todo, pero después no tuve más acceso a la causa. Me enteraba todo por la tele. Es más, él quería que fuera hoy al juzgado, pero ya iba a ser tarde me parece”.

El posteo de Morena Rial tras las versiones de su posible regreso a la cárcel

En medio de la incertidumbre judicial, Morena Rial publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen con la frase: “Definitivamente, mi carácter no es apto para princesos”, originalmente publicada por el usuario @isoltera.

Este posteo, que muchos interpretaron como una indirecta hacia su exabogado Fernando Burlando, llegó luego de que trascendiera la posibilidad de que vuelva a la cárcel por supuestamente no cumplir con los requisitos de su excarcelación.

Mientras tanto, según informó el abogado Alejandro Cipolla en diálogo con TN Show, Morena se presentó ante el juzgado el jueves y entregó los informes de su psiquiatra, Nadia Vaschuk Semper. Ahora, la decisión final quedará en manos del fiscal, quien evaluará si insiste en el pedido de encarcelación o si Morena podrá seguir en libertad.