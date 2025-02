Morena Rial reveló cuánto cobró la publicidad más cara que hizo en Instagram

Carmen le consultó: “¿Estás buscando laburo? Sé que con las redes te va muy bien”. Morena reconoció: “Con las redes me va bastante bien. Estoy tranquila porque tengo un ingreso”.

Lo que cobra Morena Rial por una publicidad en Instagram

En ese punto, Barbieri se puso picante: “¿Es verdad que pedís 24 millones de pesos por un posteo? Me agarró como un ataque de nervios. Dije: ‘¡Qué barata que soy yo!’”.

Morena remarcó: “¡No! Te juro que no. Nunca pedí eso”. La diva le expresó: “Pero vivís de eso”. Rial especificó sus montos: “Claro, pero no se pasan los 400 mil pesos. La más cara”.

Carmen confesó: “Me contaron que te ofrecieron ser la cara de un supermercado y que dijiste que no”. Morena explicó: “No, es mentira. Supuestamente me habían llamado de un supermercado conocido y después no terminaron de cerrar. Fui a una verdulería, por algo más barato, ¿por qué no lo cerraría? No fue que yo no arreglé, la chica no terminó cerrando. Era un supermercado de los más conocidos”.