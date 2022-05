More Rial lanza una polémica frase sobre las cirugías estéticas en medio de su embarazo

More Rial vive su mejor momento. Luego de haberse separado del padre de su hijo Francesco, parece haber encontrado el amor nuevamente en brazos de otro cordobés: el cuartetero " El Maxi ".

more y el maxi.jpg More Rial y "El Maxi".

La mediática tiene una fluida relación con sus fans y por eso se somete, cada tanto, a las preguntas de quienes quieren saber todo sobre su vida. Muy a pesar del disgusto de Jorge Rial que siempre prefiere que su hija mantenga un perfil bajo, algo que a More Rial no le interesa.

Esta vez, uno de sus seguidores le preguntó: "¿No es molesto hacerte una lipo y luego embarazarte?". More, sin dudarlo respondió muy tajante: "No, mi hijo que viene en camino es lo más lindo".

more rial 2.webp La polémica respuesta de More Rial a sus seguidores.

Hasta ahí todo bien. Lo que causó polémica es la frase con la que se despachó luego la futura mamá: "Ya tendré tiempo de hacerme otra", dijo, como si una cirugía de esas características fuera algo menor.

Luego, ante la pregunta de sus fans, Morena se explayó: "Me hice más que una lipo. Me hice una abdominoplastia que es cuando te cortan y te sacan, así que no creo que la lipo sea tan dolorosa", dijo.

More Rial está dispuesta a pasar por el quirófano las veces que sean necesarias para poder tener el cuerpo que siempre soñó. De hecho, así consiguió bajar todos esos quilos, cuando hace unos años se sometió a una cirugía bariátrica. 7

Ahora, la vida de la hija del ex conductor de Instrusos, transcurre entre Córdoba y Buenos Aires. Lleva una vida social muy activa con su novio "El Maxi" al que acompaña a cada uno de sus recitales cuarteteros y regresa a Capital Federal para ver a su padre cada tanto.