More Rial, en la lona: se supo cuántos dolares pide por trabajar 8 horas

Es que sin estudios y solo con sus acciones en redes sociales, a More Rial no le alcanza para tener el nivel de vida que tenía cuando era mantenida por el periodista y ahora vive alquilando habitaciones por el día junto a su hijo Francesco, el que tuvo con el ex futbolista Facundo Ambrosini.

Mientras vive en Buenos Aires, intenta juntar dinero para irse a Córdoba donde ella realmente quiere instalarse con su pequeño pero conseguir trabajo no se le está haciendo para nada sencillo. Según informó su abogado, Alejandro Cipolla, More pide un salario básico de unos 1000 dólares por mes para poder vivir tranquila, dijo.

Esto sería por un puesto de 8 horas diarias de trabajo, algo que ella exige pero que no está consiguiendo.

“Yo la ayudo más de lo que debería. Hasta he pedido prestado para responderle. Lo que pasa es que ella lleva un nivel de vida distinto, de alto nivel. Yo no sé si ella tiene el rigor laboral, pero Jorge Rial podría comprarle una vivienda y ella salir a trabajar para pagarse los servicios, pero no quiere levantarse a las ocho de la mañana. Igual la complicada no es ella, es Rial porque la crió así”, dijo Luis Ventura quien hoy es el único apoyo económico y emocional que tiene la chica.

Ventura también contó que ya intentó ayudar a More en varias oportunidades consiguiéndole trabajo en los medios pero que ella no supo aprovechar esas posibilidades. “La hice cantar en los Martín Fierro, la llevé a Paparazzi y a Crónica”, reveló el periodista de espectáculos.