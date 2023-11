Momi Giardina aconsejó a Milett Figueroa por su romance con Marcelo Tinelli: qué le dijo

Apenas entraron al estudio, madre e hija mostraron su disgusto porque no pudieron presentar la coreografía que habían preparado durante el día lunes. “Somos una familia que nos calentamos rápido y se nos pasa rápido también”, destacó Momi. “Mamá está muy triste porque me voy a vivir sola”, arrancó Juli en un ida y vuelta con su progenitora. “ No sé si es momento de empezar con este dramón antes de bailar, se va de casa”, expresó compungida Giardina.

Desde el sector del jurado, Moria Casán le preguntó si era verdad que había estado cuatro año tomando antidepresivos por su relación sentimental con Martín Bossi. “¡Es mentira!”, dijo Momi. “Yo soy como Martín, le meto IVA a las anécdotas, pero no estuve cuatro años, fueron tres años y pico con él, pero los antidepresivos los empecé recién ahora”, aclaró. “Me genera mucha emoción estar acá, verlos a todos, a las bailarinas, a vos, a todos, me diste la oportunidad de estar acá”, afirmó luego, emocionada, mientras le hablaba a Marcelo.

En cuanto a la mudanza de la influencer, la joven contó la razón de su decisión. “Me voy a vivir sola porque ya estoy grande, trabajo desde los 14. Mamá me dijo que me fuera a vivir al mismo edificio que ella”, contó ante la risa de todo el público. Otro de los invitados especiales al estudio era el tiktoker Fausti Bo, quien mantiene una relación con Juli. Sin embargo, la joven enseguida aclaró que no se va a vivir con él. “Me mudo sola, en serio”, sostuvo, aunque Tinelli le pidió que le recitara un poema. Con la ayuda del papá de Juli, se animó a pronunciar algunas estrofas.

Más adelante, Ángel de Brito, antes de dar su devolución, quiso saber desde cuándo Momi y el conductor eran amigos, ya que en realidas ambos habían sido vinculados sentimentalmente. “Marcelo fue mi jefe durante muchos años. Este verano nos hicimos amigos pero por sobre todas las cosas me hice amiga de las hijas y a través de ellas me lo volví a encontrar”, aclaró la bailarina.

Entonces, el conductor de LAM, redobló la apuesta. “Como amiga de Marcelo ¿qué consejo le darías a Milett (Figueroa)?”. En ese instante, Giardina aseguró: “Que disfrute, me parece que hay conexión, que hay amor y que cuando algo te atraviesa no podés arrugar. Me parece bellísima Milett para Marcelo, igual yo no tengo que aprobar nada. Si él me pide un consejo le diría andá para adelante´´”, expresó ante la sonrisa de la peruana desde el streaming.

Luego, Ángel halagó la escenografía virtual del trío en la pista. “Momi, en algunos momentos te vi un poco dubitativa. Marcelo, vos la vendiste como tan buena bailarina, que me decepcionó”, disparó. “Mucho pelo, mucha actuación pero poco baile”. Su puntaje fue un 3. Carolina Pampita Ardohain, en tanto, dijo “que le encantaba la idea de una mamá con su hija”, pero finalmente no le gustó la performance y les puso un 6.

En cuanto a Moria Casán, la One destacó los enlaces de la pareja de tres. “Hubo como una coreo Giordano moviendo las cabezas. No entendí bien el acting”, y enseguida recordó que su puntaje era secreto. Por su parte, Marcelo Polino destacó que el baile no había sido el mejor. “Yo sé cuando estuve floja”, reconoció Momi ante la negativa de su hija, que se enojó con las afirmaciones de su madre.

