Mirtha Legrand habló sobre el escándalo con su chofer, al que despidieron después de 30 años de servicio por pedir un aumento de sueldo

¿Por qué echaron al chofer de Mirtha Legrand?

El periodista Luis Bremer dio la noticia mediante las redes sociales y contó: "Desvincularon a Marcelo, histórico chofer y asistente de la señora Mirtha Legrand, con más de 30 años de servicio a su lado".

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich ampliaron la información en Intrusos (América TV) y dieron detalles sobre lo ocurrido. "Mirtha quedó como espectadora de la situación, ella nunca hubiese querido perder a Marcelo. No fue decisión de ella. Aparentemente hay un reclamo económico, pidió un aumento", reveló Lussich.

"Marcelo trabajaba de domingo a domingo llevando a Mirtha a los lugares, pero también tenía que ver con el traslado de los hijos de Juana Viale, de llevarlos al colegio e ir a buscarlos, con alguna mensajería y si Marcela Tinayre se iba de viaje, la llevaba él a Ezeiza", aportó Pallares.

"Esto viene desde abril del año pasado, cuando él presentó el primer reclamo diciendo que le gustaría que le paguen las horas extra. Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella manifestó su molestia, pero no pudo hacer nada", agregó.

"Si Marcelo no llega al arreglo, siente como contratante a Mirtha Legrand, Juana Viale y Marcela Tinayre. Se va a poner rígido, pide que se le pague", contó el conductor.

Nancy Duré, por su parte, se comunicó con Marcelo y compartió su palabra al aire de Mediodía Bien Arriba(TV Pública).

"Yo tampoco sé por qué me echaron, pero bueno, no hay una causa. A mí no me la dijeron, yo pregunté y no me dijeron nada. Calculo que se resolverá, esa es la idea", expresó el hombre, dejando la puerta abierta a una posible charla para retomar su trabajo.

"No quiero decir nada que me perjudique y preferiría que no se hablara. Todo lo que no se habla se resuelve, es más fácil. Si no se resuelve, veremos más adelante", concluyó.