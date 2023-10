Mirtha Legrand de estreno: se filtró qué cenarán los invitados

“Van a arrancar con una burratina, toda una cosa muy fresquita”, comenzó explicando la columnista de espectáculos en diálogo con Dominique Metzger y Nelson Castro.

Consultada por el plato principal, reveló: “Después van a seguir con un risotto de azafrán con un medallón de bondiola”.

Por último, señaló cuál va a ser el postre: “Van a terminar con unos merengues crocantes con una salsa cítrica. Todo muy rico”.

La previa del primer programa de La Noche de Mirtha Legrand

La periodista dio detalles de la previa a la grabación del primer programa: “La primera en llegar fue Fátima Florez. Llegó temprano, se preparó acá. Vino acompañada de su maquilladora, su peinador, su padre confesor, dos vestidos: uno negro y uno blanco. A decidir”.

Sobre la llegada de la diva al lugar, la periodista comentó: “Mirtha llegó una hora antes de la hora prevista de la grabación, a eso de las 19:30. La recibieron con un aplauso tremendo toda la gente que estaba acá”.

“Javier Milei acaba de llegar, muy sobre la hora en la que tenía que grabarse este programa, en el que vimos la mesa puesta, hay flores por todos lados, un ambiente muy primaveral para estas tres personas”, siguió explicando Mactas.

Además, contó un momento divertido que se vivió en las inmediaciones del estudio con la hija de Chiquita: “Marcela Tinayre nos hizo reír porque nos contaba que ella (Mirtha) tenía muchas ganas, que no quería aire acondicionado porque había estado disfónica, que ya está perfecta y que se siente muy bien, y que le dijo ‘che, por qué no le preguntás esto y lo otro a Milei y Fátima’. Ella la frenó y le dijo: ‘54 años que estoy haciendo televisión. No me digas lo que tengo que hacer, que la tengo clarísima’”.