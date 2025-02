Mirtha Legrand cumple 98 años: las anécdotas jamás contadas sobre ella

“Ella llegaba al canal a las 10 de la mañana. Cara lavada, iba a su camarín, que era siempre el mismo, particular, y tenía ahí maquillaje y peinado. Había un equipo de tres peinadores, uno de ellos era Roberto Giordano. Y ahí en el camarín, siempre algún asistente de producción, le leía todo el material de los invitados que iban a estar en el programa”, comenzó enumerando sobre las rutinas de la actriz.

Luego, “Dany” destacó la rigurosidad de Mirtha para con su trabajo: “Se vestía, hacía el programa en vivo, dos horas todos los días, de lunes a viernes. Después de eso se vestía con ropa civil y nos reuníamos en la oficina del programa desde las tres y media de la tarde, más o menos, hasta las siete. Ahí se hacía producción”. En esa línea, se refirió a un permitido que se solía dar la diva: “Una de las cosas que le encantaba a ella era tipo cinco y media tomar un té con churros o alguna cosita dulce que habían mandado”.

Siempre pendiente a que no se le escape ningún detalle, Legrand continuaba trabajando para su programa en su casa. “Después de eso se iba a la casa tipo siete y media, ocho, y se llevaba un sobre con material de notas de todos los invitados. Acordate que no había internet, no había Google y entonces le escribían en las tarjetas, se adjuntaban notas de revistas y se le llevaba todo el material de esos invitados que ella estudiaba a la noche. O sea, de lunes a viernes se pasaba dedicada al programa”, señaló Mañas.

Los famosos que nunca quisieron ir al programa de Mirtha Legrand

Consultados por los famosos que nunca quisieron ir a los almuerzos de la diva, Mañas dio nombres y explicó las razones. “Invitados que no pudo tener nunca en su ciclo: Tita Merello y Rodolfo Bebán. Ninguno de los dos quería ir”, sostuvo el amigo de La Chiqui.

“Ernesto Sábato tampoco, pero Ernesto Sábato siempre explicaba el porqué: ‘él no miraba televisión, no le interesaba la televisión, le parecía frívola’”, sumó.

Por último, contó cómo se gestó la icónica entrevista a René Favaloro: “El que costó bastante llevarlo y no era una figura popular fue el doctor Favaloro, pero en un momento me dijo ‘bueno, yo voy, pero yo voy solo a la mesa’. Nunca había habido almuerzos a solas. Y dijo, ‘pero no es una cuestión de ego, sino de poder desarrollar todos los temas que quiero desarrollar en las dos horas de programa’. Fue tal el éxito de ese programa que por primera vez se repitió un programa un día sábado”.