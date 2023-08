Mirtha Legrand asistió al show de Luis Miguel, lo saludó y fue contundente: ¿es un doble?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPolitoMor%2Fstatus%2F1691661257697280316&partner=&hide_thread=false Hace instantes Luis Miguel paró su show en el Movistar para saludar a @mirthalegrand. pic.twitter.com/xSAwtri3qg — Polito Moreno (@PolitoMor) August 16, 2023

Sin embargo en diálogo con TN, planteó los notables cambios físicos del cantante: “Estaba un poco cambiado, pero es el mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi esplendió, joven, más flaco”.

La diva asistió al show acompañada por Nacho, Juana Viale y su bisnieta Ambar, además de un grupo de amigos. “Yo también canté. Fue fantástico, maravilloso, un show espectacular”, opinó y aseguró que había más de 20 mil personas, por lo que fue custodiada por dos seguridad que le indicaron que debía irse un rato antes de que el show finalizara para así poder hacerlo segura.

En este sentido explicó: “Me dijeron 'te conviene irte un ratito antes por la gente', y me estaba yendo cuando me dicen 'no Mirtha vuelva vuelva, que bajó del escenario a saludarla'. Bajó, me dio una rosa blanca, me dijo muchas gracias por haber venido y me dio tres besos. Amoroso y le dije 'mirá, sos un genio como cantás, cada día mejor realmente. Una maravilla. Canciones con muchos agudos'".