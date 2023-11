"Mi mamá me vendió por 300 pesos": la inesperada confesión de una figura del Bailando

Se trata de Sol 2 , la chica trans que revolucionó el “Bailando 2023” . Invitada a LAM , la joven contó su durísima historia personal: “Cuando nací me llamaron Jonatan Ezequiel, viví con mi familia biológica hasta los 7 años y después mi mamá me vendió por 300 pesos ”.

La bailarina agregó: “Después de eso me agarró una familia que supuestamente me adopta, con ellos estuve hasta los 16 años, ellos me cambiaron el nombre, me pusieron Santiago Ezequiel. Fui abusada por mi hermanastro”.

Sol confesó: “Ellos también fueron una porquería, después me echaron y me tuve que ir a prostituir a Constitución, me llevó un hombre a Uruguay, me sentí la persona más sucia pero no tenía otra cosa que hacer. Fue la única vez que lo hice, fueron diez días. Después volví a Argentina y desde los 16 hasta los 17 años junté cartones. Me anoté para ser volantero en el Circo del Sol y con ellos viajé”.

En ese punto, la joven contó cómo y dónde conoció a Moria Casán: “Llegué a Mar del Plata con casi 18 años, ahí aprendí a morirme de frío, a ganarme mi plata, pasaba por donde Mirtha Legrand hacía su programa y ahí me crucé por primera vez con la One”.

La bailarina finalmente reveló su encuentro con Sol 1, su actual pareja y compañera en el “Bailando por un sueño 2023”: “Las dos somos de Burzaco, al principio nos odiábamos, pero un día nos vimos por redes, me habló, nos empezamos a conocer y nunca más nos separamos; en ese momento no éramos chicas trans”.