"Me voy": el motivo por el que Ángel De Brito deja "LAM" y el "Bailando 2023"

Las palabras textuales de Ángel de Brito fueron: “La fecha es el lunes 27 de noviembre. Me voy de LAM y el Bailando”.

Consultado por sus seguidores, el periodista dio a entender que, si la nueva oferta laboral lo convence, podría no volver más a América TV.

Obviamente, sus fans intentaron hacerlo sentir culpable por dejar todo de manera tan repentina, pero fiel a su estilo frontal, Ángel de Brito no se calló nada y apuntó contra su compañera del “Bailando por un sueño”: “¡Pampita se toma vacaciones cada cinco minutos! Yo me voy, que Pampita se quede, no me importa”.

Lo curioso es que, hasta ahora, Marcelo Tinelli, su jefe, no hizo ninguna declaración pública al respecto, ni a favor ni en contra, de la repentina decisión que tomó el polémico periodista.

La persona que sí habló fue Luis Ventura, para sumar más leña al fuego al asegurar que Ángel sería uno de los encargados de conducir la entrega de los premios APTRA latinos: “Los candidatos son Pampita, Juanita Viale y Ángel De Brito, esos son los convocados para tomar la animación de lo que es esta entrega. Pampita casi te diría que sí la tenemos ya. Te sumo que APTRA antes del Martin Fierro Latinoamericano el 2 de noviembre entrega los de la televisión de cable, veremos qué pasa ahí también”.