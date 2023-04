"Me levanté...": el tremendo relato de Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon

En ese punto, Lucas Benvenuto recordó cómo fue su primer encuentro íntimo con el ex conductor de Telefe: “Me levanté con un chupón, arañado y desnudo en la primera noche que tuvimos, que él me viola”.

Lee más: Un audio que le mandó Lucas Benvenuto a Jey Mammon salió a la luz

El joven remarcó: “Fueron formas de actuar muy crueles para hacer que yo vaya una y otra vez a la cama. Necesito más ayuda psicológica. ¿Cómo quieren que me sienta?”.

El denunciante de Jey Mammón remarcó un hecho muy importante: “Hice lo que tenía que hacer, denuncié y hablé. No me basta una condena si un 31 de diciembre brindan con su familia, si caminan por la calle, si yo pago años de terapia, de internaciones”.

Lucas Benvenuto fue durísimo con el ex conductor de “La Peña de Morfi”: “Me marcó de por vida. Sentí que fue más grave lo que me hizo a los 16 que a los 14. Yo necesitaba que se disculpara conmigo, un ‘perdoname’ hubiese bastado”.

Lo que le confesó Jey Mammón a Baby Etchecopar

Tras la entrevista con el actor, el conductor reveló que Jey se comunicó con él: “Hoy me llamó para decirme: ‘Voy a contrarrestar desde la Justicia’. Si a mí me pegan en la dignidad salgo a contestar inmediatamente con la Justicia. No me callo. Jey me dijo que se iba a presentar a la Justicia a demandar a este chico. Es algo normal, quiere ir al juicio por la verdad, pero el chico no quiere”.

Etchecopar también habló del audio que Mammón le pasó, que compromete a Benvenuto: “El chico habla con él, ahora de adulto. Jey lo recibió en la radio, estando en el programa. El chico le dice: ¿Ahora no me atendés?, ¿te acordás de la medallita en la mesa de luz?, ¿ahora no querés hablar conmigo? No le dice: 'Te voy a matar', pero si yo tengo la cola sucia y recibo el audio me preocupo”.

Lo que dijo Baby Etchecopar tras la entrevista a Jey Mammón: