Mauro Icardi no para: publicó un minuto a minuto de cómo fue el "acoso" que recibió de Wanda

En principio, Icardi comenzó a subir videos de su ex pareja y a acusar que estaba siendo "acosado" por ella. Acto seguido, la conductora usó sus redes sociales para informar que todo había sido pactado con los abogados y que ella necesitaba retirar algunas pertenencias antes de irse de viaje.

Minutos después, el futbolista se cansó de tantas especulaciones y mostró la cronología de la visita de Wanda Nara en el barrio Santa Bárbara y sumó los chats con su abogada, mientras el caos se desataba.

La cronología que publicó Mauro Icardi sobre Wanda Nara

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi trató de aclarar todo lo que ocurrió este miércoles.

“Para Gachi, Pachi… así dejan de inventar, ya sabemos todos que W (Wanda) te pasa toda la data, pero que te pase la verdad. Vamos con la cronología de lo sucedido”, escribió junto a un emoji de risa y haciendo referencia a Pochi de Gossipeame que habría publicado detalles contados por la empresaria.

A las 11.47, el deportista se comunicó con una de sus abogadas, Guadalupe Guerrero, y le informó que Nara había llegado a la vivienda. “ La estoy grabando, todo con la GoPro, por las dudas, así tenemos las pruebas”, aseguró y mostró las capturas de pantalla de los chats con la letrada colombiana.

A las 12.10, el futbolista volvió a escribirle a su letrada: “ Está filmando algo con el celular, yo igual, le estoy grabando todo. Llamala a Ana (Rosenfeld) y preguntale cuándo se va porque se instaló acá”.

“Pidiéndole cuándo se va, ya que solo venía a retirar una valija con ropa. Y ya había pasado como media hora”, escribió Icardi en otro posteo, mientras seguía hablando con su abogada.

Siete minutos más tarde, Mauro comenzó a compartir videos a la asesora legal, que luego publicó a modo de prueba. “Se está preparando leche con cereales. Yo no le dirigí la palabra hasta ahora, ella habla sola”, detalló. Sobre la imagen, Icardi escribió: “Se ve que vino con hambre y charlatana”.

Acto seguido, Icardi comenzó a compartir videos de la estadía de Wanda en su casa. En las primera imágenes se ve la llegada de Nara. Según se veía en la cámara del celular eran las 11:47 AM. A sus seguidores, aclara: “11:47, sin Kennys”.

Rápidamente, el papá de Isabella y Francesca vuelve a hablar a su abogada y comienza a pedir que Rosenfeld intervenga. “Llamala a Ana y preguntale cuándo se va”, mientras también se puede leer la respuesta: “Ya le hablé. Le va a escribir para que se vaya”. Sobre esta publicación, Icardi agregó a sus fans: “Pidiéndole cuándo se va. ¡Ya que solo venía a retirar una valija con ropa!. Y ya había pasado casi media hora”.

Poco tiempo después, Mauro siguió contando minuto a minuto lo que hacía su ex pareja. “Está sentada comiendo galletitas y gaseosa. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa. Porque incumple todo. Ya que quiere estar en el Chateau ella, no entiendo qué hace acá. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono”, se puede leer sobre la conversación.

Ante este posteo, aclaró a los usuarios: “Como dije hoy... me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá, acosándome, como se vio en el primer video”.

Lejos de terminar ahí, el jugador sigue: “Paréntesis, casi una hora después, Kennys no había llegado...”. Acto seguido, posteó otro video en el que se puede ver a Wanda abrirle la puerta a su peluquero.

Ahí se puede leer el horario: “12:51 llega Kennys”. Entonces Icardi aclara: “Por fin llega Kennys a ayudarla a bajar la valija que había armado una hora atrás y no quería irse”.

"No solo que no se fue con la llegada de Kennys. Se metió a duchar, después servicio de peluquería para secar el pelo, y como si fuera poco, servicio de maquillaje”, continuó relatando.

“Y por fin, después de todo, se dignó a la retirada”, expresó Icardi junto a un emoji de una carita agotada. “Dos horas después se fue... Juguemos mediáticamente, pero juguemos con la verdad, ante todo”, concluyó el jugador.

El video de Mauro Icardi que compromete a Wanda Nara