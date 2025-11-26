Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: los detalles

Tras el reclamo judicial de Wanda Nara, Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios . La Cámara Civil definió la situación judicial del futbolista, quien había apelado a la decisión del juez de primera instancia.

El documento judicial fue compartido por el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales. Tras esta decisión, el futbolista podría tener problemas para salir de la Argentina en caso de que regrese al país para pasar las fiestas con su familia.

“Tal como apuntó la Sra. Defensora, el recurrente no ha rebatido el eje central de la decisión, constituido por la falta de acreditación de los pagos de los alimentos provisorios fijados por el juez de grado en el principal, modificado por esta Sala, y que, según la liquidación ponderada en la resolución apelada, corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025″, dice el documento firmado por los jueces Gastón M. Polo Olivera y Carlos A. Carranza Casares.

image

Cuánto debe Mauro Icardi por alimentos

En agosto de este año, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires había decretado el embargo sobre la participación social de Mauro Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de 110.000 dólares en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Nara.

La decisión, firmada el 19 de ese mes por el juez Adrián Hagopian, respondía a la falta de pago del futbolista. Así lo informó el periodista Martín Candalaft al aire de DDM (América).

Según constaba en el expediente 88891/2024, además del capital, el embargo incluía una suma adicional de 3500 dólares para responder a intereses y costos de la ejecución.

Si bien el futbolista apeló a esa decisión en primera instancia, este martes la Justicia determinó que sea incluido en el registro de deudores alimentarios.