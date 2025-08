MasterChef Celebrity ya tiene fecha de grabación y Wanda Nara vuelve a la conducción

Otro frente tormentoso Wanda Nara, demandada por una ex empleada doméstica: ¿cuántos millones le reclama?

Aunque los nombres de los participantes aún no están oficialmente confirmados, algunos ya suenan con fuerza. Roly Serrano sería uno de los más avanzados en las negociaciones, con un 80% de posibilidades de sumarse. Otros nombres en danza son Pablo Rago (con chances más lejanas), Emilia Attias, Momi Giardina, Lizy Tagliani, La Joaqui, Sofi Martínez y Graciela Alfano. Esta última se expresó con ironía ante su posible participación: "Yo no sé cocinar y Wanda no sabe conducir. Lo cual sería bueno que lo hagamos a la inversa".

Uno de los primeros confirmados es Luis Ventura, quien ya habría cerrado su contrato con el canal tras obtener la autorización de América TV. También está sellada la incorporación de Fer Dente, figura versátil que suma estelaridad al certamen.

Con este mix de personalidades del espectáculo, el streaming y la música, la nueva edición de MasterChef Celebrity promete una combinación de talento, humor y momentos televisivos memorables.