Wanda Nara, durísima contra Mauro Icardi: "Querés instalar que consumo sustancias cuando tengo leucemia"

A lo largo del mensaje, destacó que se siente víctima de un hostigamiento que pone en jaque su rol materno y su salud emocional. Señaló: “Ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”. Pero no todo quedó allí, ya que la conductora también denunció que desde hace diez meses el futbolista no cumple con la cuota alimentaria estipulada: “Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la justicia”.

Hacia el final de la publicación, Wanda evidenció el agotamiento que la situación le produce y apuntó a la reiteración de amenazas: “Pero me cansé de que me acuses desde que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza”.

El descargo de Wanda Nara revela el nivel de conflicto y tensión que aun continúa con Mauro Icardi, en un contexto en el cual la salud, la familia y el bienestar de sus hijas quedan expuestos en el ámbito público. Desde sus redes, la conductora mostró capturas de mensajes con el médico de Fundaleu, donde mantiene un tratamiento personalizado por la leucemia que padece desde 2023.

El conflicto entre ambos escaló este lunes tras la presentación de una demanda formal del futbolista contra la madre de sus hijas, según lo reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece). En la denuncia, Icardi acusó a Nara de abandono material y emocional de las menores, al señalar que la madre impide el contacto del padre con Francesca e Isabella y reclamó que las niñas deben residir junto a él en Turquía.

En el escrito, las abogadas de Icardi puntualizaron que la madre de las menores las dejó bajo el cuidado del abuelo materno, Andrés Nara. Se resaltó entonces que las niñas no mantienen una relación previa con este familiar y se hizo referencia a denuncias pasadas de violencia contra el abuelo. Además, en el expediente legal se incluyeron referencias inquietantes sobre Andrés Nara, supuestamente proporcionadas por la misma madre a las menores.

El documento judicial objetó también la decisión de Wanda Nara de confiar el cuidado de sus hijas a su maquilladora, cuestionando que las niñas permanezcan al resguardo de personas ajenas cuando podrían estar acompañadas por el padre.

La demanda agregó que la conducta de Nara perjudica el bienestar emocional de las menores, al argumentar que “utiliza el miedo y la culpa” como herramientas para manipular el vínculo entre el padre y las hijas. Los abogados calificaron la conducta de la madre como “patológica y tóxica”, al insistir en que está basada en manipulación emocional.

Estas acusaciones judiciales reflejan la tensión constante y el nivel de litigio en la batalla por la custodia y el bienestar de las hijas entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Una novela que suma un nuevo capítulo y en el que la Justicia nuevamente deberá tener la última palabra, por el bien de las menores.

FUENTE: Infobae