Marley rompió el silencio y contó la mala relación que tiene con un conocido conductor

El padre de Mirko fue entrevistado por LAM y recordó un episodio con su colega justo cuando lo visitó al primer ciclo que realizó en la pantalla del canal de las pelotas. “Te juro. Yo he ido al programa de él, a ¿Quién quiere ser millonario?, y cuando él cambió de canal, me llamó y me dijo ‘pasó a Telefe’. Le dije ‘bienvenido’ y yo he ido a su programa, pero más allá de esa relación no tuvimos nunca nada”, comenzó diciendo al ciclo de Ángel de Brito.

“Él es bastante particular. ¿Viste que es de irse? O sea, yo fui a su programa, se fue y no saludó. Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo, te juro. No es que me ofendo, pero, son esas cosas de que vas a un programa, me senté ahí y después...”, señaló. “Yo no sé si ese día se enojó por algo conmigo o qué. Yo hice una hora y media del programa ese día. Capaz que se había enojado porque yo me quedé ahí y de repente vi que se fue y no me viste. Capaz ese día se enojó conmigo por algo y no me saludó”, lanzó.

“Si algún día tengo un programa, supongo que vendrá, pero no tengo un problema con él”, afirmó Marley, mientras descartaba tener un malestar con su compañero de pantalla, pero detallaba otras actitudes de Del Moro. “Yo siempre estoy con la mejor onda. La otra vez también en el Martín Fierro vi que nombraba a Susana y después la gente me decía ‘no te nombró a vos’. ‘No puede ser’, pensé. Capaz está enojado conmigo por algo, pero yo nunca me peleé. A mí me cae bien, me parece un buen conductor, así que yo tengo cero drama con él. Cuando veo que preguntan por él supongo que es porque deben percibir algo, pero no es de mi lado”, sostuvo.

Marley opinó de la pelea entre Susana Giménez y Moria Casán

La última semana Moria Casán apuntó contra Susana Giménez desde el programa que Dante Gebel tiene en Eltrece, junto a Graciela Alfano, como parte de un enfrentamiento que mantienen las divas los últimos tiempos. Marley, amigo de ambas, se refirió al tenso vínculo que mantienen.

“Es raro porque yo amo a Moria y la amo a Susana. Hay una cosa. Yo creo que es más por el hecho de que Moria ha hecho un montón de entrevistas con Susana”, aseveró, mientras sostenía que había un problema de reciprocidad a la hora de visitarse en sus programas que derivó en el enojo de La One. “Yo creo que a Susana le faltó devolverle al otro lado porque Moria siempre fue a su show, la pasaban genial, son amigas y quizás Susana no fue a algún programa de ella”, afirmó.

“Moria vino conmigo a Por el mundo, lo pasamos espectacular e hicimos una semana entera en Las Vegas que fue pico de rating y después Moria me dijo si quería ir a su programa en El Nueve. Yo fui a Telefe y les dije ‘no me importa si no me dejan porque yo voy a ir igual porque no puedo decirle que no a Moria, se lo debo’. Fui igual y lo pasé bárbaro, por más que haya un problema con el canal. Viste que los canales tienen esas cosas, pero hay gente a la que tenés que visitar porque te hicieron un favor a vos y tenés que devolverlo”, concluyó.