Marina Calabró destrozó a Laurita Fernández: Qué dijo

Marina Calabró agregó: “Entre los estrenos están las secciones de ‘los notables del humor’ y ‘la cápsula del dinero’, que es el juego final. ¿Se acuerdan de ‘Finalísima del Humor’ donde había una cápsula donde volaba dinero?’ Bueno… ¡Novedoso, yo le calculé cuarenta años! El programa tiene una tribuna, muy oscura, con extras, gente lookeada como de programa de noche, pero daba un poco como ‘Grandes Valores del Tango’. Podía tener su gracia, pero absolutamente fuera de contexto con el programa que están proponiendo”.

Marina redobló sus críticas contra el nuevo ciclo de Laurita Fernández: “Acá, incluida la conductora hablan todos, todo el tiempo, al mismo tiempo sin solución de continuidad. Es imposible hacer un extracto limpio de lo que pasa. En cuanto al equipo de humoristas, están en una sección donde a un participante le hacen llenar la boca con agua, y la idea es que le hagan chistes y ella no escupa el agua. Muy lindo todo. Además, la televisión abierta requiere humor familiar, hay que tener autoridad para que no sea chocante e irritante y desagradable. No fue agradable de ver. También hay un segmento de forzudos… no sé, con todo el respeto del mundo, tiene un espíritu de kermese ”.

Calabró cerró su evaluación diciendo: “Además hay otro segmento que se llama ‘Los que no quedaron’, que son aquellos que se presentaron en distintos concursos de talentos y no quedaron seleccionados. Uno de ellos era alguien que hacía el sonido de la trompeta con la nariz, y tocaba el himno nacional argentino. ¡Y no digan muy bueno! ¡Porque la que perdió una hora de su vida fui yo, no ustedes! También hay una confusión entre ritmo y apuro, recién se ordenó un poco sobre el final. Nunca debieron dejar que Laurita lo haga. Nadie te regalo nada, Laura, si no cuidás tu carrera, nadie lo va a hacer por vos. Este programa te lo podrías haber ahorrado”.