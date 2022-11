Mariana Nannis podría dejar sin mundial al "Pájaro" Caniggia

La ex de Caniggia habló con Nosotros a la mañana (eltrece) a través de audios en los que cuenta sobre la causa que inició contra el ex futbolista.

“Con mi abogado Pablo Gómez de Olivera estamos presentando un pedido de reclamo a las embajadas de Italia en Argentina para que le suspendan y le bloqueen la visa, el pasaporte, y todo lo que corresponda; porque todavía tiene causas penales”, aseguró Mariana Nannis que quiere evitar que el "Pájaro" Caniggia ingrese a Qatar ni a ningún otro país.

En dos audios que la Nannis mandó al programa, explica cómo está actualmente la causa que inició contra Caniggia por su divorcio y las acusaciones por goles y abuso sexual.

“Este hombre ejerció todas las violencias que pudo, y sigue ejerciendo violencia económica. Soy la damnificada porque me golpearon, tuvieron relaciones sexuales conmigo cuando yo no quería, y no me dan lo que corresponde. Yo no voy a parar hasta verlo preso”, dijo muy contundente Mariana Nannis.

“Italia no te otorga el pasaporte si tenés causas penales, de abuso y por división de bienes. El pedido de reclamo lo vamos a presentar por todas las partes del mundo donde él tiene negocios millonarios que nadie sabe. Tiene que poner sus cosas en claro y que después viaje a donde quiera”, manifestó la rubia que quiere aguarle el mundial a el "Pájaro" Caniggia.

Mariana Nannis criticó duramente el accionar de la Justicia. “Es conocido porque puso tres goles y la gente lo idolatra, pero no es de ídolo que vos tengas a tu mujer sin darle lo que corresponde durante 30 años. Nadie sabe lo que sufrí y lo que pasé al lado de él. Esperemos que se haga justicia alguna vez en Argentina, porque nadie hace nada", cerró.