Mariana Brey le paró el carro a Pablo Duggan en C5N: "¡A mí no me tratés de estúpida, eh!".

Brey le contestó: “No, no sé, no tengo ese número”. El conductor fue durísimo: “Entonces no te metas en ese jardín porque quedás mal”.

La respuesta enfureció a la panelista: “Yo hablo de lo que quiero, eh. Yo me meto donde quiero y sin pedir permiso. No tengo ese número porque a vos te gusta hablar de números y yo te hablo de realidades. Acá a los extranjeros se los atiende gratis en los hospitales púbicos, y usted, señora, tuvo que abandonar la prepaga porque no llega a pagar la cuota”.

Duggan perdió la paciencia: “Pará, pará... yo quiero aclarar esto porque me toca de cerca, a mí me toca de cerca porque mi mujer podría ser considerada extranjera. Ella vino de otro país y pasó de ser una persona que llegó, después tuvo documento argentino y es residente. ¿Los residentes son extranjeros para vos?”.

Brey no cayó en la trampa del conductor: “Eso lo estás diciendo vos. Si a vos te tocó de cerca es un problema tuyo, no estoy hablando ni de vos ni de tu mujer”.

El conductor se puso violento: “¡Entonces estás hablando pavadas!”. La respuesta indignó a la panelista. “¡Yo no hablo pavadas! Pasa que para vos todo lo que digo son pavadas. Ese es un juicio de valor que haces sobre lo que yo digo todos los días en este programa”.

Enojadísimo, Duggan le dijo: “¡Si no sabés no hablés!”. Brey se quedó con la última palabra: “No, pará, pará... ¡a mí no me tratés de estúpida, eh, a mí no me tratés de estúpida!”.