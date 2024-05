Mariana Brey destrozó a Flor Vigna: "Imbecilidad humana"

Flor Vigna concedió una extensa entrevista donde habló de lo que siente por su ex pareja y remarcó que dio “la vida” por el actor, aunque luego se negó a profundizar sobre este tema. En “Socios del espectáculo”, Mariana Brey no dudó en responderle: “Me quedó esto que dijo Flor de ‘di la vida por Luciano’. Di la vida. Me parece un nivel de exageración y habla de la imbecilidad humana. No lo tome mal, Flor, que seguramente nos está mirando”.