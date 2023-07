Marcela Tauro dio su versión sobre el estado de salud de Wanda Nara: "Me shockeó".

Marcela Tauro arrancó diciendo: “Me puse en el lugar de ella y me pongo en el lugar de ella y de su familia. Yo pienso en los chicos... tiene 5 chicos chicos, entonces... No hay parte oficial, no hablamos con ningún médico de ella, no hablamos con ningún familiar de Wanda Nara ”.

La periodista remarcó: “A mí me shockeó la noticia. Aún no hay parte oficial, no hablamos con ningún médico, ningún familiar. Está todo blindado, no contesta ni Kennys, ni Nora, ni Zaira que está viaje, entonces no podemos especular por rumores que nos llegan permanentemente de ella, como de todos”.

Cuestionando, sin nombrarlo, a Jorge Lanata, Marcela Tauro afirmó: “ Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico . Lo tiene que contar la persona que lo está pasando, o la familia. No hay una corporación, no hay un complot”.

Qué dijo Jorge Lanata.

“Mucha gente sabe lo que tiene Wanda Nara y nadie lo está diciendo. Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda, otra al hospital. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia. Fue internada en el Sanatorio de los Arcos el miércoles por la noche con dolores fuertes abdominales. Tenía muy altos los glóbulos blancos, presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula”, dijo Jorge Lanata esta mañana en su programa de radio.

Y añadió un detalle realmente muy importante: “Hubo contacto de los allegados de Wanda Nara con Fundaleu, institución especializada en este tema. Hay rumores de que se iría a tratar a Turquía”.

Video de Jorge Lanata hablando de Wanda Nara en su programa de radio: