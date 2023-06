Madonna está internada en grave estado: sufrió una infección bacteriana

Fuerte preocupación por el estado de salud de Madonna. La reconocida artista se encuentra internada en grave estado. Según confirmaron, sufrió una infección bacteriana y está hospitalizada en terapia intensiva. Este hecho la obligó a suspender parte de su próxima gira The Celebration Tour.

“Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica. En estos momentos necesitamos pausar todos sus compromisos, incluyendo el tour. Vamos a compartir más detalles cuando podamos, además de una nueva fecha de comienzo para la gira y la reprogramación de los shows suspendidos”, explicó el mánager de Madonna.

Según el sitio estadounidense TMZ, Madonna ya salió de la unidad de cuidados intensivos. Otro portal norteamericano, Page Six, publicó que la cantante fue hallada inconsciente durante el pasado fin de semana, motivo por el cual fue hospitalizada de urgencia e intubada. Esto no fue confirmado por el representante de la intérprete de Like a Virgin.

The Celebration Tour tenía como fecha de inicio el 15 de julio de 2023 en Vancouver, Canadá, y tiene planeado más espectáculos en América del Norte y Europa hasta 2024, con más de 80 presentaciones en las que Madonna repasará los más grandes éxitos de sus 40 años de trayectoria.