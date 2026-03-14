Macondo llegó al Teatro del Bicentenario: música, fotografía y literatura abrieron la temporada 2026

El universo mágico de Macondo se hizo presente en el Teatro del Bicentenario y transformó la apertura de su temporada 2026 en una experiencia artística única. Música, fotografía y literatura se fusionaron en el espectáculo internacional “Reflejos de Macondo” , que inauguró la décima temporada del coliseo sanjuanino con una propuesta íntima y multisensorial.

Atractivas propuestas Elena Roger, El Lago de los Cisnes, La Delio Valdez y La Traviata, dentro de la colosal 10° temporada del Teatro del Bicentenario

Sobre el escenario aparecieron figuras inolvidables de Cien años de soledad , la obra maestra de Gabriel García Márquez : el coronel Aureliano Buendía , José Arcadio Buendía , Melquíades , Remedios Moscote , Santa Sofía de la Piedad y Pietro Crespi . Pero esta vez no lo hicieron desde la literatura, sino a través de una reinterpretación artística que mezcló música clásica, fotografía y narrativa visual.

La propuesta llegó a San Juan de la mano de la reconocida pianista española María José de Bustos y del fotógrafo colombiano Óscar Perfer, quienes recrearon el universo del Nobel colombiano con una mirada contemporánea.

Un diálogo entre música, imágenes y literatura

El espectáculo propuso un juego inesperado entre personajes y compositores: imaginar al coronel Aureliano Buendía con la intensidad musical de Béla Bartók, a José Arcadio Buendía vinculado con la sensibilidad de Frédéric Chopin, o a Melquíades envuelto en las atmósferas sonoras de Claude Debussy.

En escena, la interpretación pianística de María José de Bustos dialogó con las fotografías y creaciones visuales de Óscar Perfer, construyendo una estética que combinó iluminación pictórica, música y narración literaria.

La propuesta —que cuenta con producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo— ya se presentó en otros escenarios destacados de América Latina y llegó a San Juan como una de las apuestas centrales para la apertura de la temporada cultural.

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Una experiencia íntima en el escenario del teatro

Uno de los rasgos más originales del espectáculo fue su formato instalación–concierto, pensado para generar cercanía con el público.

Embed - Teatro del Bicentenario on Instagram: " Reflejos de Macondo abrió la Temporada 2026 En #NuestroTeatro vivimos una noche profundamente emotiva con dos funciones que dieron inicio a nuestra décima temporada. El escenario de la Sala Principal se transformó en un espacio íntimo donde la música, la imagen y la palabra se encontraron para dar vida a Reflejos de Macondo, una experiencia artística que invitó al público a habitar el universo poético inspirado en Cien años de soledad. Gracias a los artistas y al público que fueron parte de este comienzo tan especial. Así comenzamos a celebrar 10 años de excelencia, legado y transformación." View this post on Instagram

Por primera vez en el Teatro del Bicentenario, los espectadores pudieron presenciar la función directamente sobre el escenario de la Sala Principal. Allí se montó una estructura con poco más de 170 sillas, rodeando el gran piano de cola Steinway & Sons ubicado en el centro del espacio y enmarcado por las obras fotográficas de Perfer.

La cercanía con los intérpretes y la selección de piezas pianísticas crearon una experiencia artística envolvente que permitió al público disfrutar la música, las imágenes y la narrativa desde una perspectiva completamente distinta.

Al finalizar la función, los asistentes también pudieron recorrer la exposición fotográfica y compartir un momento de diálogo con los artistas.

El inicio de una temporada especial

Con Reflejos de Macondo, el Teatro del Bicentenario dejó oficialmente inaugurada su décima temporada, un aniversario que la institución celebrará durante todo el año con producciones especiales y propuestas artísticas de alto nivel.

La noche dejó claro que el gran teatro sanjuanino no solo apuesta a espectáculos de gran escala, sino también a experiencias artísticas íntimas, innovadoras y multisensoriales.