Luto en el arte: murió uno de los grandes gángsters de la historia del cine

34RHIE3XIJH7NLDDUWHGXDYFAE.jpg

Ray Liotta es reconocido sobre todo por sus papeles de hombres rudos. En una entrevista con El País, el actor había dicho sobre este tema: “No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es Tarde de perros o El padrino, más que los tipos buenos que ha interpretado”.

Goodfellas Restaurant Scene

Nacido en 1954 en Nueva Jersey, Liota empezó a trabajar en series de televisión a finales de los años setenta.

Actualmente, el actor estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley. También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+, apareció en “Hanna” de Prime Video y protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de NBC “Shades of Blue” entre 2016 y 2018. Liotta ganó un Primetime Emmy en 2005 por su paso como invitado en el drama televisiva “ER”.