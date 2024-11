Luisana Lopilato rompió el silencio y habló de Rebelde Way: ¿vuelve o no vuelve?

Luisana Lopilato fue Mía Colucci en la exitosa telenovela Rebelde Way , de la cual surgió la banda integrada por Felipe Colombo , Benjamín Rojas y Camila Bordonaba , quien decidió alejarse de los medios tras el éxito de Cris Morena para dedicarse a una vida fuera de las cámaras en el Sur.

Gran expectativa La misteriosa vida en la Patagonia de Camila Bordonava, la actriz que dejó todo para volver a Rebelde Way

Ayer, con un video a través de la red social Instagram, los chicos confirmaron su regreso a los escenarios con una gran gira, pero sorprendió la ausencia de Luisana, quien no formará parte de esta deseada vuelta.

Qué dijo Luisana Lopilato de la posibilidad de volver a Erreway, la banda de Rebelde Way

Ante las especulaciones y preguntas de los fans, más todo el revuelo que se generó, tildándolo de culpable a su marido, el cantante Michael Bublé, por no subirse a los escenarios; Lopilato salió a aclarar la situación y a brindar todo su apoyo a sus ex compañeros. "Hola a todos, bueno sé que se pusieron re contentos con la vuelta de 'Erreway', y yo también me puse muy feliz por ellos", comenzó diciendo.

A continuación, aclaró: "Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025, y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez". Aún así, no cerró la puerta a una posible participación: "Quien te dice que a lo mejor alguna vez me suba en algún show y los visite, pero básicamente es por temas de calendario, ya que el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo", remarcó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1861745914592825563&partner=&hide_thread=false Luisana Lopilato rompió el silencio y habló de Rebelde Way: ¿vuele o no vuelve? pic.twitter.com/zTT4cQHDR0 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 27, 2024

Luego, enumeró sus próximos proyectos, que incluyen dos películas, una de ella es "Pepita, la pistolera" y algo que aún no puede confirmar, pero que podría dar la buena nueva más cerca de fin de año.

Para finalizar, les deseó lo mejor a sus ex compañeros y explicó el cariño que sigue sintiendo por el personaje que la catapultó a la fama, así como el amor que recibe hasta el día de hoy por ese trabajo.