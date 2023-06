Luis Ventura reveló el secreto mejor guardado de Jorge Rial: "Una historia que le pesa y le duele".

Luis Ventura habló de la feroz pelea entre Morena Rial y su padre, Jorge Rial : “Esa niña, Morena Rial , que siempre me recibía con sus brazos y corazón abiertos, se fue haciendo mujer sin que nos diéramos cuenta”.

MORENA RIAL APUNTÓ CONTRA su PADRE: "Soy una de las pocas personas que lo enfrenta"

El periodista remarcó: “Por distintos motivos e impedimentos, no tuvimos tantos encuentros presenciales, pero sí muchas razones del corazón en las que ella supo que yo estaba, aunque no nos viéramos, y yo sabía que mi reaparición en su vida dependía de que quisiera llamarme por teléfono”. Pero Luis Ventura no se quedó solo con eso.

El animador en ese punto apuntó contra Jorge Rial, el padre de la veinteañera: “Para su familia adoptiva no siempre fui una opción de intercambio de opiniones, y mucho menos pude involucrarme con algunas verdades, ya que me dejaban afuera. Morena siempre tuvo el número de mi celular… yo perdí todos sus números telefónicos, que se cambiaron o que se escondieron”.

Luis Ventura se sinceró y le tiró un tremendo palito a su ex mejor amigo por no hacerse cargo de su hija: “Así fue pasando la vida por la existencia de Morena, que hoy tiene 24 años y un hijo de 4, más una historia que le pesa y le duele porque a esta altura se da cuenta que en realidad no tiene ‘tanta familia’ como casi todos creíamos”.

El hombre reconoció: “Biológicamente, la joven es hija de una señora tucumana, que tiene muchos hijos y es ‘una pobre más’ entre tanta pobreza que hay en Tucumán y en la Argentina toda. Esta mujer, que recién se anima salir de su silencio y de sus angustias se llama Azucena Luna y narra una historia tremenda sobre cómo cedió a su hija Morena a esos padres, que buscaron en aquella hija el proyecto de una familia que finalmente no llegó a buen puerto. Azucena, aquella mujer acorralada por ímpetus externos desaforados, documentos burocráticos que la empujaron a entregar el fruto de sus entrañas, regalos desmedidos y forzados, la obligaron a tratar de reemplazar a esa hija biológica por otra adopción, que terminó llevando a otro niño a un hogar definitivamente apretado por las realidades sociales de aquel grupo familiar”.

Luis cerró hablando del infarto que tuvo Jorge Rial sin filtros: “Hoy, aquel ‘Show del Infarto’ y ese corto ‘Viaje de 10 minutos a la Muerte’, con boleto de ida y vuelta expuso a una mujer de 24 años a mostrar todo lo que le pasa, lo que vivió en medio de angustias y tristezas, y que todavía puede proponerse buscar una vida que la haga feliz. Ojalá que Morena lo pueda lograr”.

Video de Jorge Rial hablando del infarto que sufrió: