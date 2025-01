Luciano Castro aseguró que Griselda Siciliani es el amor de su vida: Sabrina Rojas no se quedó callada

“Tengo a mis hijos como quiero, estoy con el amor de mi vida, que es una persona que me acompaña, y laboralmente me está yendo increíble”, fueron las palabras que dijo Luciano mientras estaba parado a orillas del mar en Mar del Plata. Días más tarde, desde la ciudad de Pinamar, Rojas habló con Desayuno Americano (América TV) y se mostró tajante con su opinión.

Fue Luis Bremer el encargado de traer el tema a colación y la conductora de Paso en América no tuvo problema en expresarse: “Creo que siempre estamos enamorados y consideramos que ese es nuestro amor de nuestra vida”, comenzó diciendo Sabrina con mucha calma. “Me ha pasado con cada una de las parejas que tuve, siempre con el primero creí que era el amor de mi vida, lo sentí, pero después lo sentí con el segundo, con el tercero y seguramente cuando vuelva a estar de novia y enamorada, voy a decir: ‘Este es el amor de mi vida’”, agregó sin dudarlo ni un segundo.

Esto generó el debate en el piso acerca de si se le debe hacer esta declaración a todas las parejas y la mamá de Esperanza y Fausto aseguró que nunca mintió y que siempre que lo dijo fue porque lo sintió. “El archivo de Castro lo condena un poco porque en PH dijo que el amor de su vida era Sabrina y después en otra temporada dijo que era Flor Vigna“, recordó Pamela David, la conductora del programa.

Josefina Pouso quiso saber si le molestaba que Luciano defina a Griselda como el amor de su vida, teniendo en cuenta que cuando estaban casados fue señalada como la tercera en discordia y respondió: “No, real que no me genera nada, me parece muy espectacular que esté enamorado y que lo manifieste”. Más allá de las duras declaraciones de Sabrina a lo largo de los meses, hay una realidad detrás de la separación que solo conocen ellos dos, sin embargo, la actriz de Golpe al corazón se animó a confesar un detalle del día a día con el padre de sus hijos: “Nosotros nos separamos hace cuatro años de común acuerdo porque no nos aguantábamos más y ya, después, cada uno se puso de novio y la vida va transitando. En estos cuatro años, un montón de veces Luciano quiso volver, y yo le dije que no”.

“Hoy hace un año que estoy sola y seguramente la próxima vez que me ponga de novia voy a sentir que ese es el amor de mi vida, pero ahora que hace un año que estoy sola pude identificar quién fue el amor de mi vida. Luciano fue el hombre de mi vida, pero no el amor de mi vida. El que fue el amor de mi vida fue la relación más sana y linda”, cerró sin dar más detalles de quién se trata.

Esta no fue la única vez que habló con respecto a este tema, sino que al aire del programa que conduce con Augusto Tartúfoli en el mismo canal hizo una comparación con Diego Maradona: "Él tiene amor para darle a muchas. Es como Maradona que estuvo siempre enamorado de Claudia, pero le entró a todo”, afirmó Sabrina entre risas.

FUENTE: Infobae