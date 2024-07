"Los del Espacio" le declararon la guerra a María Becerra: la razón que terminó con la amistad

El mundo del espectáculo es muy competitivo y Carmen Barbieri lo sintetizó muy bien, años atrás, al decir: “No hay amigos en este ambiente”; eso acaba de quedar confirmado por lo que ocurrió entre María Becerra y los integrantes de su ex grupo “Los del Espacio”. Juan Etchegoyen contó lo que pasó: “Hace rato que me vienen preguntando sobre un tema que voy a hablar en este programa y es la interna de Los del Espacio , ese grupo que se dividió para que sus integrantes hagan carreras solistas”.

Por qué se pelearon con María Becerra

Etchegoyen reconoció: “Es importante saber que no están todos peleados entre todos, pero hay un quiebre con la nena de Argentina. La que menos está alejada de ella es Emilia Mernes y Thiago PZK, el resto ha cortado su vínculo con María”.

los-del-espacio.webp

El periodista agregó: “Obviamente pregunté el motivo por el que Los del Espacio se han enojado con María y es porque ella cambió su actitud, creció laboralmente y dicen las malas lenguas que no es como antes. Me contaron que en diversas juntadas de Los del Espacio ella puso excusas y no ha ido, como que dicen que ‘se olvidó de sus orígenes y se la creyó’, por eso decidieron no ir a River la otra vez”.

El conductor afirmó: “Y fíjense lo unidos que han estado los de la ex banda en el recital de Emilia que incluso han cantado juntos. Sé que no van a hacer público esto, pero es la realidad, está todo mal”.

El periodista cerró dando nombres: “Lo último que tengo para aportar por ahora es que no habrían gustado algunas frases de María sobre algunos de los integrantes de la banda, cosas que se van sabiendo y que molestaron a Rusherling, Duki, FMK y a Lit Killah”.