Los audios de una fuerte discusión entre Luciana Salazar y Martín Redrado salen a la luz: "A Matilda..."

Luciana Salazar está furiosa con Martín Redrado . El economista dio una nota a "Socios del Espectáculo" en la que negó ser el padre de Matilda y la vedette respondió con firmeza. "Miente en todo. No es el padre biológico de Matilda pero es mentira que no tenga compromiso, ni obligaciones con Matilda , que se fije lo que firmó", aseguraba Luciana luego.

Los audios pertenecen a una conversación privada que tuvieron Luciana Salazar y Martín Redrado en la que intentan ponerse de acuerdo sobre Matilda. En la misma, el economista le pide a la vedette tener vínculo con la niña que soñaron juntos y ella se niega y se despacha diciéndole: "Sos un inestable".

luciana salazar y matilda.jpg Matilda y Luciana Salazar.

"Sos inestable para la relación con mi hija, entonces yo no puedo estar con una persona que es inestable. No puedo. Es la segunda vez que la lastimás”, le reclama Luli Pop. En la conversación se nota claramente que es ella quien graba y él no está al tanto de lo que ocurre.

En la discusión, Redrado se ofrece a hacer terapia para que Luli le permita tener relación con Matilda y ella se niega. "Bueno, cuando tenga 18 años entonces”, retruca él.

"No le encuentro solución a este tema. Vengo acá porque vos me lo pediste, pero yo no le encuentro solución (…). La charla me la pediste vos. A mí el psicólogo solo no me sirve de nada, te sirve a vos, te cambia a vos, pero la relación con mi hija no te la va a cambiar. A Matilda ya la perdiste”, sentencia ella.

SE FILTRÓ UN AUDIO ÍNTIMO DE LA PAREJA, CON EL RUEGO DE MARTÍN REDRADO A LULI SALAZAR POR MATILDA

Mucho se dijo sobre el papel que jugó Martín Redrado en la subrogación de vientre mediante la cual Matilda llegó al mundo. Había quienes sostenían que el ex presidente del Banco Central había puesto el esperma y, por ende, era el padre biológico de la nena. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir eso pero hay algo que hace ruido. Luciana Salazar le reclama a su ex que él firmó un acuerdo mediante el cual se compromete a hacerse cargo de la menor durante años pero él lo niega. Habrá que esperar.