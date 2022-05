Luciana Salazar habló de Redrado y la paternidad de Matilda: ¿qué dijo?

Parecía que la cosa iba a mejorar entre Luciana Salazar y Martín Redrado ... pero no. La estrella argentina no le perdona al economista algunas cuestiones y cada vez que puede lo destroza en Twitter.

Es más, desde que nació su hija Matilda , la cual pudo concebir mediante la subrogación de vientre en Estados Unidos, mucho se especuló sobre quién era el padre. Algunas versiones indicaban que la llegada de la niña era un arreglo de cuando Luciana Salazar y Martín Redrado aún se amaban y que era él quien había puesto el esperma. Es decir, que el ex presidente del Banco Central era el padre de la criatura.

El escándalo se armó en "Socios del Espectáculo" cuando Redrado dio un móvil y dijo: "No soy el padre de Matilda y no tengo ningún compromiso por cumplir".

Luego de que saliera al aire la nota, Luciana Salazar llamó furiosa para hablar con el panel de periodistas y aclaró: "Nunca salió de mi boca que Martín Redrado es el padre biológico de mi hija. Espero que no me chicaneen más con eso", manifestó indignada la vedette.

luciana salazar y matilda.jpg Luciana Salazar y Matilda.

La famosa no quiso aclarar cuáles son esas obligaciones que Martín Redrado tiene con Matilda pero sí se ocupó de dejarlo como un mentiroso. "Martín Redrado está mintiendo absolutamente en todo con este tema, de una forma descarada. Es mentira que no tiene obligaciones. Tiene obligaciones por muchos años. Y hay una firma bajo una escribana público", remató.

Todo parece indicar que cuando ellos aún eran pareja, pensaron juntos a Matilda y que esto se disolvió cuando la niña ya venía en camino. Es por eso que, cada vez que puede, Luciana Salazar remarca que Redrado no es padre biológico pero sí parece ser que tiene otras responsabilidades con la pequeña.

LA FURIA DE LULI SALAZAR EN SOCIOS POR LA NOTA DE MARTÍN REDRADO: "¡ES UN MENTIROSO!"- Nota completa

"Lo que pasa es que él le está mintiendo a un montón de gente y tiene que sostener esta mentira. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Él no es una persona que no sepa lo que firma… No tengo que contar sus obligaciones. Forman parte de mi vida privada", concluyó Luli Pop.