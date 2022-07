Lola Índigo lo confesó: ¿sale con Lali?

Lola Índigo, la exitosa cantante española, se refirió a su relación con Lali Espósito, luego de haber sido filmadas muy "acarameladas" en un boliche. La intérprete de "Santería" fue consultada por Espósito en una entrevista y no dudó en revelar qué le llamó la atención sobre ella y cómo se conocieron: "Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok".