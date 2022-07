Lali Espósito comparó a sus amantes argentinos con los españoles y eligió

Bomba Habla la tercera en discordia entre Fernanda Callejón y su ex marido

Elena, una cubana radicada en Argentina, llegó a las audiciones a ciegas y se lució cantando. Las cuatro sillas de los jurados de La Voz se dieron vuelta y le preguntaron a la joven por qué estaba en el país.

la voz.webp Elena, la participante de La Voz que generó el debate.

"Me casé con un argentino y hace siete años que estoy acá", dijo Elena y luego aclaró que ya está divorciada del compatriota.

Lali Espósito aprovechó para preguntarle: “¿Qué pensás de los argentinos? Hablando románticamente...”. La participante reconoció que "están buenos" pero para las citas "quieren todo rápido, están medio flojos".

El debate se generó entre Ricardo Montaner que defendía a los argentinos y Lali que terminó haciendo una comparación que se volvió viral.

“Yo que tuve la dicha de estar un ratito en otro lado, te cuento de que me di cuenta: hay varias patas flojas en las citas (con los argentinos). No hay remate en lo que estoy diciendo. Lo que digo es un poco cierto... me pasó teniendo citas en otros países, como ser España. Salí con muchísima gente. Le falta magia a las citas argentinas", sentenció la jurado de La Voz.

Montaner, indignado se defendió y dijo. "Yo me casé con una cubana y soy argentino y creo que mal no le ha ido", remarcó haciendo referencia a Marlene Rodríguez, la madre de Mau y Ricky. A raíz de los dichos de la cantante, en Twitter se armó tremendo debate.