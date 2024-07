"Lo amo": Flor Peña habló de su relación con uno de los dirigentes más importantes del kirchnerismo

Flor Peña habló para un importante medio de comunicación sobre los problemas que afectan a la sociedad y la grieta que separa a los argentinos: “Lo que yo quiero es intentar llevar un mensaje de que no tenemos por qué pensar igual para poder trabajar juntos. El problema no es la grieta, sino cómo nos llevamos nosotros con esa grieta y desde qué lugar nos paramos allí. Si cada vez que yo hablara lo hiciese desde el lugar de ‘yo tengo la verdad y vos sos un pelotu** porque no pensás como yo’ no hay manera de que te abras a otra línea de pensamiento y puedas empatizar conmigo. Tengo el absoluto pensamiento de que cuando tenés un micrófono y llegás a mucha gente tenés la responsabilidad de tener mucho cuidado con lo que vas a decir y de intentar tender puentes, por eso intento no hacerlo. Por eso me duele un montón la gente pública que podría expresarse y no lo hace”.

En referencia a las declaraciones de su amigo y compañero de trabajo Guillermo Francella (que fueron tomadas como un apoyo al gobierno de Javier Milei), la artista señaló: “Quiero aclarar que cuando salí a defenderlo fue no porque esté de acuerdo con sus ideas, sino por su derecho a decirlas. Distinto es si él hubiera dicho ‘ustedes son unos pelotu*** y yo tengo la verdad’, yo hubiese sido la primera en decirle ‘no es por ahí’. Él solo dijo lo que pensaba y yo no estoy de acuerdo con su ideología desde hace muchísimos años y ese fue motivo de grandes conversaciones entre nosotros, porque trabajamos juntos muchísimo tiempo pensando distinto. Y lo volvería a hacer porque lo quiero mucho. No es verdad que no te podés llevar bien con alguien por pensar diferente. Yo fui muy atacada y perseguida por mis pensamientos, me operaron durante años, ¿cómo voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí sí cuando me lo hicieron a mí yo sufrí un montón?”.

Consultada por los referentes peronistas con los que se identifica, Flor declaró: “A mí siempre me gustó mucho Leandro Santoro, lo banco a muerte. También me encanta lo que está haciendo Juan Grabois, se puso en un lugar muy interesante en el juego político. Y luego a Axel Kicillof, que lo amo como dirigente y como persona, porque lo conozco en ese aspecto ya que es papá de un compañero de Juan del colegio, del mismo grado”. La actriz también habló de la posibilidad de encarnar a Cristina Kirchner en una película: “¡Me encantaría hacerlo! Pero no creo que sea el momento, pero todo el mundo me dice que me parezco físicamente a Cristina Kirchner. Cuando lo conocí a Néstor, que tuve la oportunidad de charlar mucho con él, me dijo que me parecía mucho a ‘La flaca’, Néstor le decía así a Cristina. Hubo un medio muy importante de Argentina que sin que me diera cuenta me disfrazó de Cristina, mi cabeza no llegó a tanto, me sentó en un sillón presidencial y el título fue ‘Florencia Peña homenajea…’, y fue terrible la cama que me hicieron y me comí mucho hateo por eso. Pero después, viendo las fotos, la verdad es que me parecía un montón”.

