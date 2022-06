Lizy Tagliani y su dura historia de vida antes de ser famosa

Hace un poco más de doce años, llegó a las casas argentinas de la mano de Marley en el programa "El Muro Infernal". Allí fue donde se destacó por su carisma en las escenas en que los participantes caían al agua luego de intentar atravezar un muro de telgopor.

Para el 2014 fue parte de, nada más y nada menos que, Bailando por un sueño. Entró en reemplazo de Loly Antoniale y terminó con el puesto titular en su lugar. Ese fue su escalón en la escalera hacia el estrellato.

Gracias a su humor, carisma y buena predisposición, llegó a ser un personaje muy querido por los televidentes. Esto la llevó a formar parte de "Minuto para ganar", "Por el mundo", "El precio justo" y "Cortá por Lozano".

lizy-tagliani-y-roberto-moldavsky-asi-sera-trato-hecho.jpg Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky en Trato Hecho

Además de su arduo trabajo en la televisión, siempre se mantuvo activa en proyectos teatrales. Los Bonobos, El amor es ciego, sordo y mudo y Lizy, una chica diferentes han sido grandes éxitos.

Su lucha como mujer

Lizy Tagliani nació en 1970 en Resistencia, Chaco. Aunque actualmente su DNI sigue llevando el nombre Edgardo Luis Rojas, la actriz se siente y muestra como tal.

“Los pibes me decían maricón y trolo y mi mamá me decía: ‘¿Vos querés ser mujer? Entonces vas a volver y los vas a convencer de que sos mujer y si no te fajan ellos, cuando volvés te fajo yo’”, comentó recordando momentos que vivió junto a su madre Tina.

"Y sabía que me esperaba pelear por eso, por lo que yo sentía, por lo que yo tenía ganas de ser"