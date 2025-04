Lizy Tagliani se quebró tras el escándalo con Viviana Canosa y Marcela Tauro: "Yo soy una buena persona"

"Toda gente que me brindó oportunidades, su afecto, su confianza, y que de la mayoría aún sigo siendo amiga. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo. Yo sé quién soy, estoy muy segura. Mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí, llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa y tener la vida que tengo también", continuó.

"Le pido disculpas a mis compañeros y a toda la gente que le tengo que hacer pasar este momento. No quería dejar pasar que me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y quede claro que yo soy una buena mina, una buena persona", manifestó Lizy Tagliani.

"Gracias a ustedes pude construir una familia, pude ser quien soy. Soy payaso, atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje, soy esto que ven. La gente que me conoce desde el día a día sabe que soy así. Y los que me conocen a través del teatro, de la radio o desde otros lugares que no tienen la posibilidad de verme personalmente, quizá puedan pensar que fingí todo este tiempo", agregó.

"Pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando la misma gente. Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor, yo misma voy a decir 'sí, eso es así, pasó'", planteó la humorista.

"Ojalá mis compañeros puedan entender y acompañarme, y ayudarme a que sea este lugar, que primero no quería venir, no tenía ganas. Pero me di cuenta que, más allá de mi marido y mi hijo que me están esperando en casa, este lugar es como si fuera mi familia. Yo no miento y no voy a mentir nunca", concluyó Lizy.

¿Qué pasó entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani?

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani refletó después de más de una década donde trae saca a relucir nuevamente la acusación por el supuesto robo de una cuchara. En su momento, motivo de este señalamiento, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) había salido en algunos canales de espectáculo para contar lo ocurrido.

Si bien ese conflicto había quedado en el pasado, hoy vuelve a estar en los medios debido a que la mediática le solicitó a la periodista contar esta anécdota en un unipersonal, a lo que recibió una respuesta negativa. Por esa razón, la conductora de Viviana en Vivo (El Trece) decidió salir a hablar en su programa y relatar lo ocurrido en aquella época cuando era su estilista personal y amiga.

Entonces, comenzó a narrar y contextualizar: "Yo laburaba mucho, era muy exitosa, no era mamá todavía, tenía seis o siete tapas de la Revista Gente por año, mi programa de espectáculos era una bomba, era un gran momento mío y tenía 40 años. Hacía un programa de espectáculos y cuando me enamoré del padre de Martina, dejo todo... Pero antes, era Radio Vale de 6 a 10 de la mañana. Es mentira lo que dice Lizy, ella me iba a peinar y como a mi me causaba mucha gracia, le decía 'sentáte y contá anécdotas que a la gente le va a divertir mucho'. Y estuvo muchos meses al aire hasta que la gente de del Moro se la llevó. Es la primera vez que dice que primero trabajó conmigo en radio y, yo no necesito ningún laurel porque creo que ella está en el lugar que se merecen y es súper talentoso, acá no se discute el talento. Iba a llegar igual, conmigo o sin mí. Mucha gente me dice, ¿qué es lo de la cucharita? Que no se entiende".