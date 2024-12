Lizy Tagliani festejó la primera Navidad con Tati y lo sorprendió con un obsequio muy especial

Lizy Tagliani festejó su primera Navidad con su hijo Tati y decidió mostrar públicamente la gran sorpresa que tenía preparada para el niño.A través de un video, la diva registró el momento en el que el pequeño vio a Papá Noel en el techo de su casa mientras lo saludaba con su mano derecha: “ Feliz navidad para todos. Justo papá no estaba así que no pudo ver a Papá Noel, pero el Tati le cuenta cada detalle de cómo fue que lo vio. Qué lindo es poder construir esos momentos mágicos juntos ”.

Sus seguidores cubrieron de elogios a la artista y a su marido: “Ay, me hiciste emocionar, Lizy. No tiene precio esos momentos vividos y guardados en el corazón para siempre”; “La ternura de ese peque y vos, Lizy, siendo mamá, qué cosa tan bella. Feliz primera Navidad, familia”; “Lizy, qué acto de amor tan inmenso. Te adoro. Ese niño está repleto de amor a tu lado”; “Noooo, ¡me encantó! La ilusión de Tati y la fantasía son maravillosas. Momentos únicos. Año muy especial para ustedes, los queremos”; “Qué bella infancia que están forjando, esos momentos que no los olvidarán. Tati es un niño muy afortunado”; “Qué lindo momento, grabados para siempre en sus corazones”; “Feliz navidad, Lizy y flia, esos momentos mágicos que se convierten en los más bellos recuerdos cuando ellos crecen, abrazo”; “Ay, amis, se me metió un Tati saludando a Papá Noel en el ojo, que hermosa es esa edad de los chicos... extraño a mi Valentín pequeño”; “Que lindo Tati, verlo disfrutar de la presencia de Papá Noel. Que hermosa familia formaron cuántos momentos inolvidables le brindan a este niño tan bonito, mi cielo. Dios los bendiga enormemente familia se los quiere mucho”; “¡Que amor de padres que son! ¡Más amor del que le dan a Tati imposible! Feliz Navidad, hermosa familia, y a seguir alimentando el espíritu navideño”; “Me hiciste acordar a cuando mis viejos hacían esto para mi hermano y para mí, que lindo lo que generas, Lizy”.