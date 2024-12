Polémica por el look de la China Suárez para las fiestas

Carmen Barbieri aprobó el look: “Ella estaba muy linda, es muy bella”. Sin embargo, Gabriel Oliveri no estuvo de acuerdo con ella: “Yo soy recatado, aunque no lo parezco, pero me parece demasiado para pasar en familia. ¿No se ve muy transparente? Está en culotte”.

Estefi Berardi apoyó a la actriz: “No sé de qué hora es la foto, pero para mí la China se puede poner cualquier cosa que le queda bien”.

Oliveri remarcó: “¡Está en bombacha! ¡No me interesa verte la bombacha! Ponete algo que te cubra. No quiero comer al lado de alguien que me muestra la bombacha”.

China-Suárez.jpg

Más escándalos para la China Suárez



Floppy Tesouro expresó en el programa de Pamela David: “Ahora que Mauro está soltero tiene derecho a rehacer su vida con quien quiera. Sea con la China o con quien quiera. Pero para Wanda no es lo mismo la China que cualquier otra mujer, y que esté tiempo con sus hijas. Nos cansamos de escucharla decir que fue la mujer que arruinó su familia”.

Pamela le preguntó: “Floppy, ¿vos no pensás que Wanda podría llegar a volver con Icardi?”.

La ex “Gran Hermano” contestó: “Sí, todo puede pasar en esta novela. Nada me extrañaría... Igual, yo la veo a Wanda muy consolidada con L-Gante, más allá de que muchos dijeron que es show. Los veo muy consolidados. Ya hay un ‘te amo’. No es solo la fotito”.