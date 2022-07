Lito Vitale, el amigo de San Juan que adelanta un show con canciones emblemáticas

"Estamos un show con cuyanía, con canciones emblemáticas y repertorios de San Juan . No soy muy amigo de lo tradicional, así que trataremos de incluir algún perfil particular para que tenga sentido que yo esté ahí", adelanta Héctor Facundo Vitale, más conocido como Lito Vitale , uno de los artistas que encabezará el espectáculo que preparan para celebrar el 206° aniversario del Día de la Independencia Argentina.

Pero el distintivo sin dudas será la presencia de artistas nacionales como Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, el conjunto musical Trébol Mercedino de San Luis, el músico mendocino, “Pocho” Sosa y Vitale, quien en diálogo con Tiempo de San Juan adelantó parte del espectáculo que se vivirá en el marco de la Gala Patria. "Las canciones emblemáticas serán tocadas por nosotros, con cantantes de San Juan. Otros serán interpretados por artistas que llevamos de Buenos Aires", expresó.

El también multinstrumentista y productor arreglista argentino se refirió al auditorio, un lugar que ha visitado en múltiples ocasiones: "La verdad es que me hace feliz, me encanta, me gusta estar en el auditorio. Toqué hace muchos años, con distintas formaciones, con Baglietto, y me pone contento volver. Tiene mucho de la particularidad de San Juan, me encanta", expuso.

Vitale comentó que San Juan se ha convertido en una provincia amiga y destacó la posibilidad de poder trabajar, compartir escenario, con artistas sanjuaninos. "Voy mucho a San Juan, me hace feliz la complicidad que hay con la gente. Me pasa con muchos lugares de Argentina, eso de tratar de mezclarme con artistas locales de cada lugar me gusta. Pienso que suma y que para nosotros, los músicos de Buenos Aires, es una manera de aprender. Nos hace bien, nos nutre y nos suma".

De hecho, antes ya colaboró con Cande Buasso e Ignacio Soria: "Los conocí en un proyecto televisivo llamado Conectados. Ahí los conocí y me encantó poder compartir y conocer su música y sus canciones. Los he sumado a varios proyectos míos".