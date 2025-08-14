Lisandro Márquez y un fin de semana a puro cuarteto en San Juan: ¿dónde se presentará?

Los fanáticos del cuarteto en San Juan tendrán un fin de semana para atesorar. Lisandro Márquez desembarca en la provincia con Canciones Sagradas, un show distinto, más íntimo y emotivo, donde los clásicos de su carrera se disfrutan desde la butaca y no desde la pista de baile.

La primera cita será el viernes 15 de agosto, a las 23, en Omnia Club (Gobernador Rufino s/n, Media Agua, Sarmiento). Allí, el ex Sabroso repasará sus éxitos en un ambiente pensado para la conexión directa con el público. Las entradas en preventa tienen un valor de $6.000 y se consiguen en www.entradaweb.com.

Al día siguiente, sábado 16 de agosto, repetirá la experiencia en Sala del Sol (avenida Rawson 1302 Sur, Capital), también a las 23. La preventa para esta función es de $6.500, disponible en el mismo sitio. Aunque el repertorio será el mismo, la energía de cada noche promete ser única, con la impronta de dos escenarios y públicos distinto. 531262408_18153322369379023_7117546013901397189_n

