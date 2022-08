Leonardo Sbaraglia reveló su insólita experiencia en una aplicación de citas

A la hora de buscar el amor no hay reglas, ni siquiera para los famosos que, muchas veces, terminan quedándose solos y acuden a las aplicaciones de citas para comenzar a salir con alguien. Uno pensaría que a ellos no les pasa pero no es así y el que lo confirmó fue Leonardo Sbaraglia que reveló la insólita situación que le tocó vivir cuando intentó abrirse una cuenta en una app de citas .

“No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por ‘supresión de identidad", contó el actor entre risas en una entrevista con Infobae.

Uno podría pensar que allí se terminó la aventura para Leonardo Sbaraglia pero no fue así. El actor terminó confesando en la misma nota que pudo conocer a alguien pero que no fue gracias a la aplicación que le habían recomendado. “Uno siempre conoce gente. Estoy aprendiendo porque después de 20 años de casado hay que remarla, aunque no me puedo quejar”, aseguró.

Es que el actor de acusada es uno de los más queridos por las argentinas que enloquecen cada vez que lo ven en una película. Hace poco, la mismísima Lali Espósito reconoció que quería invitarlo a actuar en su videoclip Nº5 nada más que porque lo quería "chapar".

¡LEO SBARAGLIA ESTÁ DE NOVIO! JULIA KONRAD ES LA MUJER QUE VIVE UN ROMANCE CON EL ACTOR #Bomba3

Otros famosos que fueron bloqueados en apps de citas

Leo Sbaraglia no es el único que alguna vez tuvo una mala experiencia con este tipo de aplicaciones y hay otros famosos que han confesado que su fama no los dejó moverse como cualquier mortal en este tipo de situaciones.

Una de ellas es Anamá Ferreira que también fue bloqueada. La ex modelo confesó que le denunciaron el perfil porque no creían que fuera ella la que estaba detrás de esa cuenta. Lo mismo le ocurrió a la mundialmente conocida Sharon Stone que tampoco pudo usar Bumble y se burló de la situación a través de sus redes sociales.