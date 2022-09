Las terribles revelaciones de la exempleada de Wanda Nara

La causa está en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py y, a medida que pasan los días, se siguen filtrando detalles de las pésimas condiciones laborales en las que el matrimonio tuvo a Carmen.

carmen empleada de wanda nara.jpg

“No quiero que me nombren más. Me da vergüenza salir a la calle”, dijo Carmen en diálogo con LAM.

La exempleada relató que la empresaria la hizo mentir en el consulado y pedir un "asilo político"en Italia porque Wanda no le quería sacar un permiso de trabajo que es lo que correspondía. Además, debido a este tema la mujer no podía volver a la Argentina con su familia y quedó varada en Europa.

“A lo último la cosa había cambiado un montón. No veía la hora de irme. Se me hizo eterno”, relató muy angustiada la exempleada.

También contó que Nora Colosimo, la madre de Wanda, le quitó el teléfono para borrar todos los chats y audios que luego de filtraron a la prensa.

“Juro por mi padre que no quiero que me nombren más. Siento que me siguen, me miran”, cerró contundente la trabajadora y dejó entrever que recibía amenazas de Wanda y Mauro Icardi.