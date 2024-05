Las nuevas andanzas del Tuti García: shows, visita al Estadio Azteca y bendiciones de la Virgen de Guadalupe

“Llegué a finales de febrero y desde entonces ha sido todo muy agitado. 25 shows en aproximadamente 20 ciudades más o menos dan una idea de lo movido que ha estado todo”, comentó el Tuti, quien señaló que algunos escenarios los compartió con reconocidos compatriotas como “el Pepo, Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes”.

Embed - El show de La Oveja Negra en Mexico

CDMX, Xalapa, Coatepec y Puerto Vera Cruz, Coacalco, Xochimilco, Aculco, Jilotepec, Jalisco, Guadalajara, Michoacán, Aguas Calientes, Teotihuacán, Hermosillo, Sinaloa, Ecatepec, Oaxaca y Atlixco son algunos de los rincones mexicanos que han disfrutado de la alegría y la impronta artística del sanjuanino.

La gira más grande en México

“Es la gira más grande que he hecho en mi carrera. Con vuelos incluidos, traslados en camiones, colectivos. Recorriendo todo el país, viajando muchísimo ”, afirmó el Tuti, quien no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus principales anfitriones: “La mayor parte del tiempo la he pasado en casa de mi amigo Eduardo, que tiene una banda que se llama ‘Kompadres muertos’. Me hace el aguante siempre con todo. Además, en su casa tiene un estudio de grabación, es como un paraíso cuando vengo.

“Y también me he quedado en la casa de un sanjuanino. El loco se llama Alejandro y es rebuena onda. Me dejó la llave y me dijo ‘el departamento es tuyo’. Está acá en pleno centro de la Ciudad de México”, añadió.

Embed - Tuti Garcia visitando el Estadio Azteca en Mexico

Esta travesía también le ha permitido al cantante conocer un poco más de la rica historia del país azteca y, en especial, pisar el mismo césped donde Diego Armando Maradona marcaron frente a los ingleses, en el 1986, el gol más lindo de la historia de los mundiales. “Ha sido un gran sueño poder estar en el mismo lugar que el Diego. Si bien no estaba del todo permitido, me tomé una licencia para hacer unos videítos en el Estadio Azteca. Es que, si no lo hacía, me pasada de salame”, comentó.

En otra de sus excusiones, el líder de la Oveja Negra conoció el Santuario Guadalupano en Michoacán, donde logró que un sacerdote enviara una bendición para toda la Argentina. “La idea era que fuera solo para San Juan, pero el padre lo hizo un poco más extensivo”, confesó Carlos.

Embed - Tuti Garcia en la Basílica de Guadalupe en Mexico

Triste noticia en México

El viaje lo tiene todo para ser el mejor de todos los que haya tenido el Tuti, pero las cosas del destino hicieron que una muy triste noticia generada en San Juan lo embistiera de un segundo para el otro. “La contracara de todo lo que estoy viendo es que hace dos semanas falleció mi hermano Orlando, el ‘Nene’. Él fue el que me llevó a la terminal cuando vine para acá. Sin saberlo era la última vez que lo veía”, se sinceró el Tuti en este ida y vuelta que propone la vida.